El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Las monjas del Sanatorio Bilbaíno estudian la venta o traspaso de su clínica de Indautxu

La orden informó a los médicos de un posible cierre el 28 de diciembre para que lleven sus consultas a otros centros

Josu García

Josu García

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:59

Comenta

El Sanatorio Bilbaíno busca la manera de continuar con su actividad de atención a los enfermos que inició hace ahora 131 años en la capital ... vizcaína. Durante todo este tiempo, el centro médico, que está gestionado desde su fundación por la congregación religiosa de las Siervas de Jesús de la Caridad, ha permanecido abierto en La Salve y, desde 1901, en Indautxu, en el número 18 de la calle Gordoniz, junto a la plaza Bombero Echániz. Pero el sanatorio atraviesa ahora mismo un momento muy delicado, ya que acumula pérdidas económicas notables en los últimos años. Sus responsables se encuentran actualmente en conversaciones con otra orden religiosa para traspasar o vender sus instalaciones. La idea es intentar que su labor de atención sanitaria encaje en el nuevo proyecto y puedan continuar. Pero es solo una posibilidad. En el peor de los casos, las hermanas creen que está garantizado que el edificio siga prestando un servicio sanitario a los bilbaínos, ya sea con ellas o con los nuevos gestores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  2. 2 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  3. 3

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua
  4. 4

    ¿Cuánto ganarán de más de media los jubilados el año que viene?
  5. 5

    Un ejército para frenar las ejecuciones sumarias de Hamás en las calles de Gaza
  6. 6

    Sindicatos de estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  7. 7

    ¿Debió ordenar Felipe González que «volaran por los aires» a la cúpula de ETA?
  8. 8

    «Por aquí no pasa nadie, nos han encerrado detrás un muro en plena Avanzada»
  9. 9

    Seguridad abre una investigación por las lesiones a un joven en el acto de Falange
  10. 10 Nestlé despedirá a 16.000 trabajadores en dos años tras el desembarco de Pablo Isla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las monjas del Sanatorio Bilbaíno estudian la venta o traspaso de su clínica de Indautxu

Las monjas del Sanatorio Bilbaíno estudian la venta o traspaso de su clínica de Indautxu