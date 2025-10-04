El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»

Sostienen que solo han recibido «denuncias y quejas directas» por el modelo de duchas mixtas pero «no sobre ataques»

Josu García

Josu García

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:36

Comenta

Los monitores de Bernedo difundieron en la tarde-noche de ayer viernes un vídeo en sus redes sociales. En dos minutos de duración, los educadores ... abordan la polémica surgida en los últimos diez días por la docena de querellas presentadas por padres ante la Ertzaintza en relación a varios supuestos casos de violencia sexual que podrían haber sido cometidos contra niños en el campamento de la localidad alavesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica por una bandera del Athletic en una comunidad de vecinos de Madrid: «Nos han obligado a quitarla de la ventana»
  2. 2

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  3. 3

    Avalan el despido a un trabajador de ITP de baja por una lesión en el hombro que daba clases de boxeo en Barakaldo
  4. 4 La cesión de Djaló en Catar se tuerce: relegado a la Copa y sin apenas minutos en las grandes citas
  5. 5 Los cinco cocineros vascos elegidos entre los mejores del mundo según The Best Chef Awards 2025
  6. 6

    La reforma del Puerto de Getxo encalla al renunciar por sorpresa la concesionaria
  7. 7

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  8. 8 La planta de moda que ayuda a dormir, potencia la memoria y mejora la salud sexual
  9. 9 El enganchón de Luis de la Fuente con un periodista por Nico Williams y Lamine Yamal: «¿Has jugado a fútbol?»
  10. 10

    Se elevan a doce las denuncias contra la libertad sexual en el campamento de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»

Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»