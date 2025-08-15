El metro sufre retrasos en la Línea 1 durante la tarde de este viernes Los operarios trabajan por reestablecer la normalidad en la circulación

Viernes, 15 de agosto 2025, 16:27

El servicio de Metro Bilbao está sufriendo retrasos en la línea 1 «por causas técnicas», tal y como han informado fuentes del servicio suburbano a las 16.00 horas de este viernes. Los operarios trabajan por reestablecer la normalidad en la circulación.

⚠️🚇 Arazo teknikoak direla eta atzerapenak L1ean. Barkatu eragozpenak.

⚠️🚇 Por causas técnicas, retrasos en línea L1. Disculpen las molestias. — metro bilbao (@metrobilbaoeus) August 15, 2025