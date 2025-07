El metro invierte 14 millones para que el sistema anticolisión de sus trenes no se quede desfasado La empresa gala que produce las piezas de seguridad advirtió en octubre que dejaría de fabricarlas y que ya no podría dar soporte

El metro de Bilbao cumplirá 30 años el próximo 11 de noviembre. Desde hace 12 meses, el suburbano se está preparando para una modernización importante. En concreto, se quieren comprar trenes nuevos y se está trabajando ya para cambiar también la señalización y otra serie de elementos que el pasajero no percibe pero que resultan fundamentales para la explotación de este transporte de masas. De hecho, uno de los objetivos es que los convoyes puedan circular con una mayor frecuencia, con la idea de dar un mejor servicio y evitar una saturación que comienza a asomar en horas punta (el número de clientes ha superado por primera vez los 100 millones anuales y está en máximos históricos). Este rediseño no llegará de forma inminente, sino que es un proyecto a largo plazo que ahora se está comenzando a gestar. Y no será una realidad hasta bien entrada la próxima década.

Falta aún bastantes años y muchos millones de kilómetros por recorrer para que se consume esa renovación. Pero el paso del tiempo no perdona y ya se empieza a notar. Hay elementos que se están quedando obsoletos y no aguantan mucho más. Es el caso de una parte del sistema de seguridad que garantiza que los trenes no corran peligro de colisión entre ellos en ningún momento. El suburbano funciona como un reloj, en gran medida, gracias a estos componentes que se están quedando viejos.

Es por ello que Metro Bilbao va a invertir 14 millones de euros, a través del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), para parchear los sistemas de conducción automática (ATO) y el de protección automática de trenes (ATP) con el objetivo de que aguanten operativos con total fiabilidad hasta, al menos, 2035. Para entonces, la gran modernización del metro debería estar ya encaminada y preparada para dar un salto tecnológico hacia un sistema de señalización que costará 130 millones, resolviendo definitivamente este problema de obsolescencia.

La voz de alarma la dio la propia empresa que fabrica los componentes de estos sistemas anticolisión y de gestión de los tráficos. La multinacional francesa Alstom remitió en octubre pasado al metro una misiva en la que presentaba las conclusiones de «un análisis pormenorizado del estado de obsolescencia del sistema y sus componentes» que había llevado a cabo. En esta carta, los ingenieros galos advertían de que había varios dispositivos de su catálogo que «habían dejado de industrializarse» y que se consideran «componentes críticos para la seguridad ferroviaria». En este contexto la empresa apuntaba a que determinados componentes electrónicos «han quedado obsoletos y no tenemos la capacidad de ofrecer servicios de soporte de producto, así como tampoco repuestos o reparaciones». En otros casos solo se garantizaban los arreglos hasta 2028.

Alstom llamaba la atención también de que, si bien el coeficiente de errores detectados en los diversos sistemas que fabrica para Metro Bilbao permanece estable durante años, es cierto que «cuando el tiempo de vida útil se acerca a su fin, se inicia un periodo de desgaste donde la tasa de fallos deja de ser constante y, en su lugar, se incrementa». El suburbano se estaría acercando a ese momento por lo que el CTB ha decidido actuar ya e invertir 14 millones para que el transporte público más exitoso y buque insignia de la movilidad de Bizkaia siga haciendo gala de la seguridad que le caracteriza.

Nuevo dispositivo en Kabiezes

¿Y qué se va a hacer con ese dinero?La respuesta es un poco compleja porque se trata de un tema muy técnico. Pero básicamente el objetivo pasa por sustituir una serie de componentes electrónicos (tarjetas y codificadores)por otros algo más modernos. También se cambiarán los más viejos por otros que ya están en funcionamiento y que pueden ser aún aprovechados.

Aunque la gran novedad será el diseño y construcción de un nuevo enclavamiento en Kabiezes, con elementos auxiliares en Santurtzi, Portugalete, Sestao, Urbinaga, Barakaldo y Gurutzeta. Este nuevo dispositivo ayudará a estabilizar el sistema, al bloquear y gestionar el paso de trenes. Hay que recordar que tanto el ATO como el ATP conforman la base de seguridad del suburbano.

Garantizan varias funcionalidades pero posiblemente la más importante tiene que ver con que regulan la distancia entre los trenes y su velocidad lo que evita, de manera autónoma, que una unidad se pueda acercar demasiado a otra, desterrando el peligro de colisión. También son capaces de permitir una condución automática (aunque está supervisada por el maquinista).

El CTB ya ha lanzado el contrato para diseñar y poner en marcha este parche. Por ahora solo se ha presentado la propia Alstom y todo apunta a que serán los franceses los encargados de modernizar sus propios sistemas, garantizando su continuidad hasta 2035. La empresa gala tendrá tres años y medio de plazo para desarrollar este contrato de transición.