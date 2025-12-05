Metro Bilbao ofrecerá servicio nocturno los viernes 12 y 19 de diciembre Se trata de unas fechas en las que se celebran muchas comidas y cenas de Navidad

Bruno Vergara Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:10 | Actualizado 16:37h.

Metro Bilbao ofrecerá servicio durante toda la noche los viernes 12 y 19 de diciembre, dos días en los que muchos vizcaínos celebran comidas y cenas de Navidad. Los trenes, por tanto, seguirán circulando más allá de las dos de la madrugada, cuando normalmente finalizan las frecuencias de convoyes.

Los dos fines de semana previos a la Navidad serán días en las que muchas cuadrillas de amigos y compañeros de trabajo realicen comidas y cenas. Unas jornadas en las que será recomendable hacer uso del transporte público, entre las que está el metro de Bilbao. Por ello, el suburbano ampliará su servicio nocturno los próximos viernes 12 y 19 de diciembre.

Además, el domingo 7 de diciembre, víspera de festivo, el metro ofrecerá servicio nocturno hasta las dos de la madrugada.