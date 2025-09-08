La mejor vaca de España es de Sopuerta Gaizka Sierra y su mujer, María Quintana, se coronan en el campeonato de Salamanca con Teka, «la mejor res limusina». Una vaca imponente, «muy guapa y clarita», de 1.100 kilos

Luis Gómez Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

Gaizka Sierra y su mujer, María Quintana, no tienen una vaca lechera, pero tampoco es una vaca cualquiera. No les da leche condensada, pero sí una carne de aúpa. Se coronaron el pasado viernes con la mejor res de España de raza limusina. El matrimonio cuenta con cerca de 80 cabezas en su finca de Sopuerta, pero ninguna como Teka, según certificó el jurado, presidido por un prestigioso juez francés. «Son los especialistas más cualificados del mundo y tienen más experiencia en estas cosas que los nacionales», aseguran.

Pese a las dimensiones de su cuadra, Sierra no vive solo de la ganadería. Heredó la afición de su madre, Tomasa Barón Aguirreburualde, y continuó su explotación. El joven presume también de sus «novillas» y se ha volcado en los ejemplares de Limousin. Eligió esta raza, originaria de Francia, por su «rentabilidad y porque es la que más demanda «el mercado y los carniceros». Las limusinas son de lo mejor del género al «producir la mejor carne y en mayor cantidad», esgrime la pareja. Pero tampoco desprecien su leche. «Es importante para que sus crías –paren a los tres años– se desarrollen y cojan peso en condiciones». Teka tiene, de momento, un hijo: Akiles, de cuatro meses.

La ganadería tiene sus propias y singulares reglas de juego. «Cada año, en la raza limusina, los partos de los terneros se eligen por una letra. Y el año que nació Teka tocó, obviamente, la letra 'T'. A mí me gustan los nombres cortos. No le voy a poner Tarragona. Me gustan nombres cortitos, con tres o cuatro letras, nada más. Para que sea más fácil de pronunciar y de aprender, vamos».

¿Qué ha visto el jurado en Teka? Muchas cosas. «Ha gustado por su tamaño, su peso y su color. Es una vaca muy clarita y en esta raza se demandan bastante los animales claritos», detalla. Hay otras razones de peso que llevaron al jurado de Salamanca 2025 a decantarse por este ejemplar: su peso y tamaño. Músculo y calidad, dio en la báscula entre 1.100 y 1.150 kilos.

– ¿Eso es mucho?

– Para una vaca, sí. Es raro que las hembras sobrepasen los 1.000 kilos. En los machos es más fácil.

Teka tiene tres años y el futuro marcado como «productora» de carne. «Si no tiene ningún contratiempo», seguirá en la explotación produciendo crías durante ocho o diez años. «O doce, o 14», corrige Gaizka. Todo dependerá de «cómo vaya evolucionando su vida útil». Variará según el desarrollo de sus patas y pechos. «Es clave que no pierda ningún pecho y sufra mamitis. Si sigue produciendo leche en condiciones normales y sus patas se mantienen sanas, que aguanten todo ese peso...», desliza. Un asunto nada baladí, desliza Sierra, porque, «como no es normal tanto peso, pues igual puede sufrir de las patas. Algunas reses se quedan cojas».

«Parir hijas tan guapas como Teka»

De ajustarse a los parámetros previstos, Teka podría mantenerse «tranquilamente» 14 años en la explotación de Beci produciendo terneros. «El objetivo es que para hijas tan guapas o buenas como ella, para poder seguir con esta rueda en la que nos hemos metido».

Gaizka y María ya tienen puesto el ojo en próximas competiciones y aspiran a mantener «el nivel» alcanzado.

– ¿Esperaba el premio?

– No, no. Es muy difícil. Tenga en cuenta que a este campeonato nacional venimos 70 ganaderías y en España hay mucho nivel. Pensábamos estar ahí arriba, entre los cuatro o seis primeros, pero nunca creí que Teka iba a ser la gran campeona de España. La verdad, que no.

– ¿Cómo es Teka ?

– Buah, tiene un carácter excepcional a la hora del manejo. Se lo ha modulado mi mujer. Yo me he encargado del ternerito.

– ¿Con éxito?

– Tiene un carácter idóneo. Es muy grande y dócil, eso es fundamental. Tiene que ser dócil porque mi madre sigue echándonos una mano. No puedo tener unos animales agresivos o muy violentos. Hay que cuidar un poquito todo, pensando en mi madre.

Teka está bien alimentada. Come pienso, forraje, hierba del norte, cereales y paja. «Un poco de todo», resumen estos triunfadores vecinos de Sopuerta. Su ganado vacuno es de exposición.

Temas

Animales

Carne

Salamanca

España

Sopuerta

Leche