Zalla se prepara para su tradicional feria de Gangas

Esta jornada que cierra los festejos patronales celebrará su 80 aniversario el próximo 6 de octubre

Laura González

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:09

La localidad encartada de Zalla cuenta ya los días para que arranque la celebración de sus fiestas patronales, en honor a San Miguel, el próximo viernes 26 de septiembre. Esa jornada tendrá lugar el pregón, a las 20.30 horas, y correrá a cargo de Ibai Lorak, grupo de danzas del municipio que este año cumple su 60 aniversario.

Hasta el 6 de octubre se sucederán siete jornadas festivas, con más de medio centenar de actividades para todos los públicos, pero entre todo el programa destaca sin duda su tradicional Día de Gangas, la feria agrícola y ganadera con la que el municipio despide sus festejos desde hace ya ocho décadas.

Desde las 10.00 horas, habrá numerosas demostraciones, entre ellas de elaboración de queso y de txapelas. Volverá a haber un espacio destinado a la cebolla morada, 'Tipula Morea Eguna', un rincón propio para poner en valor este producto, peculiar por su dulzura y su jugosidad en la cocina, que se estrenó el año pasado. También acogerá un concurso de pesaje y un desafío de esquile de oveja, entre otros eventos.

Al margen de la feria, en los festejos resalta la actuación del grupo Zea Mays, que hará vibrar a los parroquianos el sábado 4 a las 22.00 horas. Además habrá un concurso gastronómico de marmitako y otro de tortilla, comida popular, juegos entre comparsas y para los más pequeños, un espectáculo circense, alarde de danzas, taller de percusión, romería y un punto morado itinerante, entre numerosos actos.

