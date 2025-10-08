Vuelven las veladas musicales a Portugalete La cantautora local Eva Martín y la banda Lost Preachers llenarán de ritmo el anfiteatro de Santa Clara el viernes y el sábado

Las veladas musicales vuelven a Portugalete. El anfiteatro del centro cultural Santa Clara acoge el viernes y el sábado, a las 20.00 horas, dos conciertos que en esta nueva edición tendrán esencia jarrillera. En primer lugar, será la cantautora local Eva Martín, que publicó su primer EP en 2022, quien embelese al público presentando su trabajo acompañada de Andrés Tejo (guitarrista), Adrián Barberá (bajo) y Unai Naberan (batería).

El sábado será el turno de Lost Preachers, banda formada en 2015 con algunos integrantes de Portugalete que deleitarán al público con melodías cargadas de blues y soul. El grupo, formado por Moisés Omeñaca (voz), Iñigo Corcóstegui (guitarra), Txema Solano (bajo), Jorge Puente (armónica), María Estévez (teclado y voces), Iñigo Guinea (batería), Ainara Zabaleta (percusiones y voces), llenará de ritmo el anfiteatro con su repertorio.

«Esperamos que el tiempo permita ofrecer la actividad en el lugar previsto, pero en caso de lluvia los conciertos se ofrecerán en el colegio de El Carmen», ha indicado este miércoles la edil de Cultura, Estíbaliz Freije, quien subraya que «con este cartel lleno de talento estamos seguros de que disfrutaremos de dos veladas de música que nos harán disfrutar de un buen plan, que es poder gozar de buena música en directo». La entrada será libre hasta completar el aforo.

