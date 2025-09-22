Los vecinos de Abanto apuestan por crear canchas cubiertas multideporte y un nuevo gimnasio en Federico Valbuena El proceso participativo para diseñar los nuevos usos de las instalaciones deportivas continuarán en octubre con una visita y un taller

Diana Martínez Abanto Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:48 Comenta Compartir

Continúa el proceso participativo para diseñar los nuevos usos de las instalaciones deportivas de Federico Valbuena, en Abanto. Tras realizar entrevistas y encuestas online a diferentes clubes, asociaciones y vecinos del municipio durante el pasado mes de junio, el Ayuntamiento minero ha hecho un balance del diagnóstico, en el que han participado un total de 150 residentes. Entre las opciones planteadas, la mayoría de las respuestas priorizan la creación de canchas cubiertas multideporte y un nuevo gimnasio.

También destacan las salas para actividades dirigidas, como yoga, pilates o danza, así como espacios polivalentes y zonas verdes de entrenamiento. «Creemos que estas instalaciones ofrecen el potencial de convertirse en un centro deportivo integral y accesible, capaz de centralizar y dinamizar la práctica de actividad física así como de fomentar nuevos hábitos saludables entre la ciudadanía», subraya el alcalde, Iñaki Urrutia.

Según los resultados de la primera fase del proceso participativo, cuyos resultados se pueden ver en la web federicovalbuenakirolaamesten.com, los vecinos piden que el nuevo espacio esté bien integrado en el entorno, con zonas verdes, buena accesibilidad, precios asequibles, planificación a largo plazo y visión inclusiva. Se reclama así un diseño que evite las limitaciones actuales (pequeños espacios, sobreocupación y falta de horarios) y que permita a la ciudadanía practicar deporte en su municipio, sin necesidad de desplazarse a localidades vecinas.

Los clubes también han recalcado las carencias del espacio, con infraestructuras deterioradas, asfalto en mal estado y la falta de iluminación, por comentar algunos ejemplos. El siguiente paso será visitar las instalaciones (el 2 de octubre a las 18.00 horas), donde personal municipal explicará el estado actual y las posibilidades del centro, y posteriormente (el día 16 a la misma hora), un taller en el aula de cultura de Gallarta sobre los usos y espacios del Federico Valbuena.