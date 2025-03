Trapagaran clama contra la inseguridad generada por los okupas

Diana Martínez Trapagaran Viernes, 28 de marzo 2025, 19:15 Comenta Compartir

Los vecinos de Trapagaran gritan alto y claro 'basta'. Basta de los robos, de las intimidaciones, de la inseguridad... «Pedimos que echen a los okupas y vuelva la paz al pueblo. Queremos poder volver a estar tranquilos por nuestras calles, que los mayores paseen sin miedo... Que vuelva la seguridad a Trapagaran», afirma Estíbaliz Barbero, una vecina afectada por la situación que se inició el pasado mes de agosto, cuando personas conflictivas okuparon el antiguo parque de bomberos, que se encontraba abandonado y que la Diputación cedió al Ayuntamiento hace una década por un periodo de treinta años. Desde entonces los vecinos se han sentido «intimidados y amenazados», por lo que este viernes han salido a las calles para protestar contra los hechos y exigir un municipio seguro.

Centenares de personas han participado en la protesta, que se ha iniciado a las 19.00 horas en el Ayuntamiento y, tras recorrer Primero de Mayo, ha concluido en el aparcamiento del polideportivo, bajo el parque de bomberos okupado. Todo con el objetivo de poner fin a la inseguridad. Y es que desde agosto los vecinos se sienten «intimidados» por algunas de estas personas conflictivas, que merodean por el paseo de la Franco-Belga hasta la estación del tren. «Mi hija me llama diciéndome que están ahí, que la están mirando, intimidando... Fui directa a por ella. Y como yo, más familias. Es inseguro volver solo en tren por las noches».

Lo mismo ocurre a primera hora de la mañana. «Yo me voy hasta Portugalete para coger el metro ahí porque tengo miedo de encontrármelos en el tren. Cuando vas a pasar por la canceladora se te pone uno a cada lado para intimidar y robarte el móvil o la cartera», relata Lola de Andrés.

Orden de desalojo

En las inmediaciones de la estación están «continuamente robando», añade Tamara Morcillo, que ha sido testigo de dos episodios y sufrido uno. Desde su ventana vio cómo estos individuos «sustrajeron el móvil» a dos mujeres al salir del tren y acudió la Ertzaintza. Un día, «volviendo de trabajar una noche, hacia las 22.45, estaba buscando un hueco para aparcar y aparecieron cuatro. Se me pusieron a ambos lados del vehículo para acorralarme. Uno se movió adelante pero no me acobardé, pisé un poco el acelerador para dar a entender que 'o te quitas o te doy'. Vieron que iba en serio, se alejaron del coche y aparqué en otro lado», explica la mujer.

Ante la situación, el Consistorio pidió ayuda a la Ertzaintza para reforzar la presencia policial en la zona mientras se trabajaba en intentar desalojar a los okupas por los cauces oficiales, pero son unos «trámites largos», admitía el mes pasado a este diario el alcalde, Miguel Ángel Gómez Viar (PSE). El juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Bilbao ya ha dado orden para echar a las personas conflictivas del antiguo parque de bomberos, ubicado en la entrada al municipio. «Ahora toca coordinarse», apunta el regidor, que ya se ha puesto en contacto con la guardia urbana para organizar un dispositivo junto a la Ertzaintza y la Policía Nacional con el fin de proceder al desalojo y tapiado de las instalaciones. El plazo marcado para ello es de treinta días. «La idea es actuar lo antes posible, pero hay que coordinarlo primero», añade el regidor.