Sestao regenerará la Benedicta para aprovechar la ría como reclamo turístico La sociedad Sestao Berri gestionará la inversión de 1,1 millones que dotará a la dársena de un local hostelero y de un área para el atraque de barcos

La dársena de la Benedicta es uno de los pocos espacios con los que cuentan los vecinos de Sestao para poder asomarse a la ría, y también uno de los mejores puntos para divisar en todo su conjunto el Puente Colgante que une Portugalete y Getxo. Para sacarle un mayor partido a esta zona, en la que destaca el espigón, de unos 350 metros, se llevará a cabo una importante regeneración, con una inversión de 1,1 millones de euros. Será gestionada por la sociedad pública Sestao Berri, creada hace dos décadas al 50% por el Ayuntamiento y el Gobierno vasco. Unos 850.000 euros será cubierto por los fondos europeos Next Generation. El resto, correrá a cargo del Consistorio.

Este proyecto, que acaba de salir a licitación, pretende transformar todo ese espacio del frente fluvial en un área multifuncional, para acoger actividades de ocio y turísticas. En este último ámbito lleva los pasados ejercicios trabajando el municipio. Desde el verano de 2023 cuenta con una oficina de turismo, desde la que ofrece rutas guiadas para conocer el pasado fabril de la comarca. Junto con la próxima apertura al público del Horno Alto –se espera que pueda ser visitable en 2026–, ahora se da un paso más ya que tanto el Ayuntamiento como la sociedad pública consideran que la dársena y este entorno de la ría es «un punto privilegiado para conocer el patrimonio industrial de Bizkaia», formando «un nodo importante para la promoción del turismo industrial de la ría».

En este sentido, las obras contemplan la restauración ambiental y paisajística de esta zona «infrautilizada», según el Consistorio; la consolidación estructural del muro de contención, nuevo pavimento, vegetación, iluminación y mobiliario, así como la instalación de un pantalán que permitirá el atraque de barcos. También se espera utilizar este punto de la ría para fomentar actividades de ocio, como ya ocurre en Barakaldo. Después de ofrecer salidas en piragua en julio, ayer abrieron el plazo para disfrutar de paseos en paddle surf.

Además de todo eso en este proyecto, que ya estaba previsto por el Ayuntamiento desde hace unos años, figura también un pabellón, que albergará un local de hostelería, con conexión directa con el paseo y el nuevo embarcadero. «Estamos inmersos en una estrategia de revitalización de la zona baja de Sestao, y de turismo industrial, y esto va a ayudar a situarnos más aún en el mapa. El embarcadero hará que seamos una parada para atraer a visitantes», ha declarado a este periódico el alcalde, Gorka Álvarez (PNV).

