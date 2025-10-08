Sestao lanza un plan de empleo que beneficiará a 28 personas La iniciativa es la antesala a un proyecto piloto que unirá a los candidatos con las empresas del entorno a partir del próximo año

Diana Martínez Sestao Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:54 Comenta Compartir

Nuevo paso en la lucha contra el desempleo en Sestao, que busca superar la tendencia de «arrastrar la mayor tasa de paro de la comarca y de Euskadi desde hace 40 años», ha remarcado este miércoles el concejal de Promoción Económica y Empleo, Carlos García de Andoin (PSE), tras subrayar que los datos reflejan un 14,2% de personas sin trabajo –lo que equivale a 2.000 vecinos–. Una cifra que, a pesar de ser la más baja del municipio en las últimas décadas, sitúa a la localidad a la cabeza de la comarca en paro.

Con el fin de revertir poco a poco esta situación, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un nuevo plan de empleo que beneficiará a 28 personas. Mediante una inversión cercana a 600.000 euros (350.000 financiados por Lanbide y la partida restante, por las arcas municipales), se harán contratos de seis meses al 75% de la jornada, y se formalizarán a final de año. En concreto, se busca ocupar dieciséis puestos de acompañamiento a personas dependientes, nueve de digitalización del archivo municipal, una técnica de igualdad, un educador para desarrollar actividades de convivencia y un administrativo.

Los interesados deberán apuntarse en Lanbide del 14 al 20 de este mes. Este plan es la antesala de un proyecto piloto que se pondrá en marcha en enero y que buscará unir a los desempleados con las empresas del gran Bilbao, atendiendo a las necesidades del mercado laboral. Se trata de una iniciativa que anunció a finales del mes pasado el Gobierno vasco y que contempla otorgar un marco competencial a los veinte ayuntamientos vasco adheridos (entre ellos, Sestao). En ese sentido, el edil socialista ha explicado que mediante este programa «se atribuye un papel más activo a las entidades en planes de desarrollo local».

Tres fases

A diferencia de los planes de empleo que se han llevado a cabo en los últimos años, donde los aspirantes adquirían experiencia laboral en el Consistorio, la novedad es que a partir de ahora la tendrán en las empresas del entorno. «Así, se permitirá que las empresas conozcan a la persona y vean sus cualidades para favorecer la inserción una vez terminado el programa. Es una gran oportunidad que también fomenta el relevo generacional en el mercado laboral». El proyecto piloto consta de tres fases (diagnóstico, definición de estrategias y elaboración y aprobación del plan) y Sestao tiene parte de los deberes hechos. «Nuestra ventaja es que a lo largo del año pasado desarrollamos la primera fase de análisis, primero del desempleo y luego del mercado laboral del gran Bilbao. Esta semana entraremos en la fase de definición de objetivos y estrategias», ha apuntado García de Andoin.