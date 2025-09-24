El Gobierno vasco inicia un plan piloto para compartir las políticas de empleo con municipios y diputaciones

Un plan piloto que arrancará este mismo año testará la competencia municipal de las políticas públicas de empleo a las entidades locales, una responsabilidad que ... ahora compartirán Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos, como marca la ley de empleo de 2023. Así lo ha trasladado este miércoles el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, en un acto celebrado en el parque tecnológico de Álava junto a diferentes alcaldes y responsables de ayuntamientos vascos. Torres ha recordado que los Consistorios ya venían desarrollando «de facto» este tipo de programas, pero lo hacían «sin un marco competencial definido».

En 2025 el Gobierno vasco destinará algo más de 1,5 millones de euros a la financiación de una fase piloto en la que participarán veinte entidades seleccionadas por su diversidad territorial y sus tasas de desempleo. El plan incluye a las diputaciones forales, Eudel, las tres capitales vascas, Amurrio, Barakaldo, Sestao, Eibar, Errenteria, Hondarribia, Irun, Pasaia, Oiartzun y Lezo, además de dos entidades supramunicipales, la Cuadrilla de la Llanada Alavesa y la Mancomunidad de Durangaldea y Oarsaldea.

En 2026 el Ejecutivo autonómico invertirá otros 5,47 millones de euros para la extensión generalizada de este plan a todas las entidades locales, incluyendo a aquellas con menos de 10.000 habitantes que no tienen la obligación de disponer de estos planes. En total, entre este ejercicio y el próximo, la consejería de Economía destinará siete millones de euros a este proyecto, como parte de un modelo de financiación transitoria hasta que el Consejo Vasco de Finanzas incorpore este concepto como competencia municipal.

Evitar la fragmentación

La ley de Empleo de 2023 atribuye a los municipios la competencia propia en materia de los planes de empleo y desarrollo local y reconoce la posibilidad de desplegar acciones de fomento de empleo vinculadas al desarrollo social y económico de la localidad. Además recoge la competencia de las diputaciones forales a la hora de aprobar planes territoriales de empleo y acciones dirigidas a la inserción socialaboral de las personas en riesgo de exclusión. En este nuevo contexto, Torres ha señalado la necesidad de establecer una coordinación entre municipios, diputaciones y Gobierno vasco a fin de «evitar la fragmentación y las duplicidades». «Debemos lograr que todas las políticas de empleo estén alineadas con la Estrategia Vasca de Empleo 2030 y con el resto de instrumentos que nos manda la ley de Empleo», ha resumido en su intervención.

Durante el acto, en el que también han participado el viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, la directora de Empleo, Arantza Martínez, y el director general de Lanbide, Francisco Pedraza, Torres ha remarcado que el objetivo de los planes será «favorecer el desarrollo económico del territorio, la generación de trabajo digno y la cohesión social, así como la superación de los desequilibrios territoriales y sociales». Los planes pilotos anunciados ahora quieren ayudar a marcar el camino para «aprender de manera conjunta, crítica y colaborativa» como construir «un modelo de empleo local que responda a los retos de nuestro tiempo», ha añadido.