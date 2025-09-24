El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mikel Torres durante el acto de presentación de los planes de empleo y desarrollo local. G. V.

El Gobierno vasco inicia un plan piloto para compartir las políticas de empleo con municipios y diputaciones

La medida otorgará un marco competencial a los ayuntamientos, que ya desarrollaban este tipo de programas, a fin de «evitar la fragmentación y las duplicidades»

Sergio Llamas

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:39

Un plan piloto que arrancará este mismo año testará la competencia municipal de las políticas públicas de empleo a las entidades locales, una responsabilidad que ... ahora compartirán Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos, como marca la ley de empleo de 2023. Así lo ha trasladado este miércoles el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, en un acto celebrado en el parque tecnológico de Álava junto a diferentes alcaldes y responsables de ayuntamientos vascos. Torres ha recordado que los Consistorios ya venían desarrollando «de facto» este tipo de programas, pero lo hacían «sin un marco competencial definido».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  2. 2

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  3. 3 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  4. 4

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao
  5. 5

    Una avería deja sin Cercanías Renfe hasta el viernes a miles de usuarios de Santurtzi a Barakaldo
  6. 6

    El crimen de Solokoetxe fue un encontronazo «casual» entre dos grupos que volvían a casa
  7. 7 Esta es la secuencia de un robo de móvil frustrado a plena luz del día en Bilbao
  8. 8

    El Gobierno vasco recupera a la mano derecha de Atutxa para lidiar con la crisis de Arkaute
  9. 9

    Trump arremete contra la ONU por su «ineficacia» y cierra filas con Israel
  10. 10 Los mejores y peores bollos de mantequilla de Bilbao, según el crítico gastronómico Mikel Iturriaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno vasco inicia un plan piloto para compartir las políticas de empleo con municipios y diputaciones

El Gobierno vasco inicia un plan piloto para compartir las políticas de empleo con municipios y diputaciones