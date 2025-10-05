Tres kilómetros de retenciones en la A-8 en Muskiz, dirección Cantabria, por el choque de cuatro vehículos
Se ha registrado al menos un herido, que ha sido trasladado a un centro médico
Domingo, 5 de octubre 2025, 12:15
Un choque entre cuatro vehículos en el entorno del viaducto de La Arena está causando retenciones importantes en la autopista A-8, en dirección Cantabria, dentro del término municipal de Muskiz. Hay, al menos, un herido, que ha sido trasladado a un centro médico. Ahora mismo hay un carril cerrado al tráfico, lo que genera caravanas de unos 3 kilómetros.
