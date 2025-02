Los vecinos del piso okupado en Portugalete volverán a manifestarse tras lograr echarles anoche Los dueños no pueden acceder a la vivienda dado que los intrusos han dejado sus pertenencias

Diana Martínez Portugalete Miércoles, 12 de febrero 2025, 10:15 | Actualizado 10:29h. Comenta Compartir

La pesadilla continúa en Portugalete. Los propietarios del piso okupado aún no pueden acceder a su vivienda dado que los inquilinos no han vuelto a recoger sus objetos personales. «La situación sigue igual, la Policía ha estado presente toda la noche y nos ha preguntado ... si hemos oído ruidos. No hemos oído nada, pero siguen sin permitir a los dueños acceder a la vivienda», afirma a este diario Ainhize Setién, portavoz de los vecinos de Mariano Ciriquiain, una zona privada de paso público ubicada en el barrio de Peñota, que viven «atemorizados» desde el pasado fin de semana, tras detectar ruidos provenientes del primero piso del bloque 1C, que suele estar deshabitado la mayor parte del año –sus dueños residen en Burgos–.

Tres individuos jóvenes accedieron a la vivienda por la ventana del primer piso y, después, cambiaron las cerraduras. La situación se descontroló este lunes, cuando otros dos jóvenes «de constitución fuerte» accedieron al piso y se originó una reyerta entre los cinco miembros. «Se pelearon, sacaron cuchillos... De hecho, los primeros okupas llamaron a la Policía para que les protegieran», relató ayer a este diario Setién, asombrada por los hechos. Después acabaron huyendo dos de los primeros inquilinos, quedando dentro del inmueble tres personas. Y una más que accedió por el balcón esa misma noche. Ampliar Los manifestantes colocaron una pancarta de rechazo en el balcón del piso violentado. D. M. Los vecinos viven desde entonces atemorizados. «Tenemos miedo a bajar. Nos avisamos entre nosotros cuando salimos, y subimos y bajamos juntos del portal por si acaso», explicó Nieves García. Otro residente que ha preferido mantener el anonimato convive en el mismo bloque okupado y tiene miedo a «exponerse» ya que los individuos «se atrevieron a llamar a mi puerta para pedirme la copia de la llave del portal», relató. Nueva protesta a las 19.00 Ante la impotencia de esta comunidad portugaluja, convocaron una movilización para presionar la salida de los okupas. Y la ciudadanía respondió. Varios centenares de personas acudieron ayer a la llamada para mostrar su apoyo a la familia propietaria, que conmovida agradeció la implicación vecinal. No obstante, escrituras en mano, aún no puede acceder a su piso –una herencia de la madre que comparten varios hermanos–. La Policía Local convenció ayer a uno de los okupas para abandonar la casa, pero aún quedan las pertenencias de dos de ellos en su interior, que actualmente está vacía, sin ningún inquilino. En un dispositivo en coordinación con la Ertzaintza, los agentes siguen buscando a dos de los okupas para acompañarles a recoger sus pertenencias de la vivienda y evitar que vuelvan a okuparla. Entretanto, los vecinos, aún con miedo de que se repita el episodio, vuelven a convocar una concentración este miércoles, a las 19.00 horas, para denunciar los hechos y apoyar a los propietarios, que han hecho la pertinente denuncia y solo desean que todo vuelva a la normalidad.

