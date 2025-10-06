El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lo mejor del agro vasco se cita hoy en Zalla. Laura González

Ocho décadas de pura tradición en Zalla

Centenares de personas no fallan a la cita del Día de Gangas, la feria que pone en valor la cebolla morada y el mejor agro encartado

Laura González

Laura González

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:10

Comenta

Como manda la tradición, lo más selecto del caserío encartado se ha dado cita este primer lunes de octubre en el Día de Gangas, el escaparate más antiguo del sector primario en la comarca, que este año celebra su 80 edición. Ocho décadas poniendo en valor el mejor agro local, que ha vuelto a reunir en Zalla a centenares de personas desde primera hora.

Esta feria, que nació como una forma de que las familias del municipio pudieran vender a un bajo precio los excedentes de la cosecha de sus pequeñas explotaciones, y que pone el broche de oro a sus fiestas patronales en honor a San Miguel, cuenta con numerosos puestos con productos kilómetro cero. Hortalizas, fruta, pan, queso, huevos, vino... También tiene una presencia importante el área dedicada al sector ganadero, que suma 26 ediciones en esta jornada, con más de 250 cabezas de ganado, entre vacas, caballos, burros, ovejas y cabras, sumando además una muestra de perros mastines. Todo ello ha vuelto a servir de reclamo para poner en valor el sello encartado.

Y sobre todo la cebolla morada, el producto estrella de Zalla, que de nuevo se ha erigido como la reina indiscutible de la feria, contando por segunda vez con un rincón propio: 'Tipula Morea Gunea'. Un espacio para ensalzar este producto, peculiar por su dulzura y su jugosidad, que tanto quienes lo producen como quienes luego lo utilizan en su cocina coinciden en señalar que da «un toque perfecto» a todos los platos.

La jornada ha arrancado a las 10.00 horas, con una demostración de elaboración de queso fresco. Poco después ya se han iniciado las quinielas de pesaje. Más tarde habrá un taller de hilado y una demostración de elaboración de txapela, así como un desafío de esquile de oveja. Mientras tanto numerosos vecinos de la localidad y de toda la comarca llenan en Zalla sus despensas como antaño, con productos locales y con un sabor tradicional.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  2. 2

    Recuperado el servicio de metro tras una mañana complicada por la avería de una unidad
  3. 3 La tercera mejor tortilla de patatas de España se hace a una hora de Bilbao
  4. 4

    Una ronda por bares diminutos de Bilbao
  5. 5 La nueva cantina moderna de Bilbao para comer o picotear a cualquier hora%u2026 y probar bikinis sorprendentes
  6. 6

    «Nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatados»
  7. 7 El canciller alemán amenaza con retirarse de Eurovisión si se expulsa a Israel
  8. 8

    Un exburukide, clave en la selección de ertzainas
  9. 9

    Así liquida Israel a sus enemigos: no hay un lugar donde esconderse
  10. 10

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ocho décadas de pura tradición en Zalla

Ocho décadas de pura tradición en Zalla