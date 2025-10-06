Ocho décadas de pura tradición en Zalla Centenares de personas no fallan a la cita del Día de Gangas, la feria que pone en valor la cebolla morada y el mejor agro encartado

Laura González Lunes, 6 de octubre 2025, 11:10 Comenta Compartir

Como manda la tradición, lo más selecto del caserío encartado se ha dado cita este primer lunes de octubre en el Día de Gangas, el escaparate más antiguo del sector primario en la comarca, que este año celebra su 80 edición. Ocho décadas poniendo en valor el mejor agro local, que ha vuelto a reunir en Zalla a centenares de personas desde primera hora.

Esta feria, que nació como una forma de que las familias del municipio pudieran vender a un bajo precio los excedentes de la cosecha de sus pequeñas explotaciones, y que pone el broche de oro a sus fiestas patronales en honor a San Miguel, cuenta con numerosos puestos con productos kilómetro cero. Hortalizas, fruta, pan, queso, huevos, vino... También tiene una presencia importante el área dedicada al sector ganadero, que suma 26 ediciones en esta jornada, con más de 250 cabezas de ganado, entre vacas, caballos, burros, ovejas y cabras, sumando además una muestra de perros mastines. Todo ello ha vuelto a servir de reclamo para poner en valor el sello encartado.

Y sobre todo la cebolla morada, el producto estrella de Zalla, que de nuevo se ha erigido como la reina indiscutible de la feria, contando por segunda vez con un rincón propio: 'Tipula Morea Gunea'. Un espacio para ensalzar este producto, peculiar por su dulzura y su jugosidad, que tanto quienes lo producen como quienes luego lo utilizan en su cocina coinciden en señalar que da «un toque perfecto» a todos los platos.

La jornada ha arrancado a las 10.00 horas, con una demostración de elaboración de queso fresco. Poco después ya se han iniciado las quinielas de pesaje. Más tarde habrá un taller de hilado y una demostración de elaboración de txapela, así como un desafío de esquile de oveja. Mientras tanto numerosos vecinos de la localidad y de toda la comarca llenan en Zalla sus despensas como antaño, con productos locales y con un sabor tradicional.