Jóvenes artistas de la Margen Izquierda muestran su talento por toda la comarca La decimotercera edición de Gazte Artea Ezkerraldean acaba de arrancar en Sestao, con obras dispares que hasta enero se expondrán también en Santurtzi, Portugalete y Barakaldo

Con el fin de fomentar la creación artística y de apoyar el joven talento local, la Margen Izquierda pone en marcha la decimotercera edición de la muestra Gazte Artea Ezkerraldean, con el respaldo de la Diputación. Se trata de una exposición multidisciplinar que este año cuenta con esculturas, pintura digital, óleos sobre distintos soportes y collages de pequeño formato elaborados con acuarela e impresión botánica.

Llevan la firma de la baracaldesa Andrea Álvarez, la portugaluja Paula Díaz, la santurtziarra Yara Moriel y la sestaoarra Julene Santos. Precisamente en Sestao se puede ya disfrutar de esos trabajos, hasta el día 26, en la Escuela de Música.

Tras ello, se recogerá todo y se trasladará a la casa de cultura de Mamariga, en Santurtzi, donde estará del 17 de octubre al 6 de noviembre. A continuación, del 11 de noviembre al 19 de diciembre, todas las obras se podrá visitar en la Gazte Gela de Portugalete. Ya por último, la muestra finalizará en Barakaldo, en la Gazte Bulego, del 2 al 31 de enero.

«A través de esta iniciativa los Ayuntamientos y la Diputación queremos dar nuestro apoyo a los artistas menores de 30 años que están dando sus primeros pasos y necesitan visibilidad para darse a conocer. Ponemos nuestras salas a su disposición para que tengan una primera experiencia», ha declarado Álex Moneo, concejal de Sestao. Por su parte, el director de Cohesión Social de la Diputación, Natxo Rodríguez, ha puesto en valor la iniciativa y su apoyo a la misma que se enmarca en la estrategia foral 'Bizkaia Gazteak 2030', en la que se abordan actuaciones que tienen como objetivo facilitar la emancipación y mejorar el bienestar de los jóvenes de Bizkaia.

