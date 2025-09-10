Güeñes vuelve a unir arte y tradición con el 65 aniversario del Concurso Internacional de Vestidos de Papel La cita tendrá lugar este sábado a las 20.00 horas en el parque Arenatzarte, con la participación de una veintena de diseños y una gala muy especial

Laura González Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:12

Desde 1958 la localidad encartada de Güeñes mantiene viva una tradición única en Euskadi, la de confeccionar diseños de moda con papel, gracias a su concurso internacional de vestidos, que este año cumple su 65 edición. Un certamen que volverá a convertir este sábado al parque Arenatzarte, a partir de las 20.00 horas, en una pasarela que acogerá una gala muy especial con motivo de este redondo aniversario.

Y es que unirá presente y pasado, arte, historia y sostenibilidad, con un recorrido por algunos de los vestidos más emblemáticos de estas seis décadas y media. Además, contará con la participación de una veintena de nuevas propuestas, en las categorías de infantil y adulto, con diseños llegados de distintos puntos del territorio, como Carranza, Zalla, Barakaldo, Portugalete, Santurtzi, Getxo y Bilbao, al igual que del propio municipio anfitrión. También habrá vestidos con sello cántabro y catalán, desde la localidad de Amposta, en Tarragona.

El jurado de esta edición estará formado por el joven diseñador getxotarra Borja Hernández Urrutxurtu, conocido por su participación en el programa Maestros de la Costura; Begoña García Pazos, participante habitual del certamen en ediciones anteriores y profesora de cursos de costura en distintos municipios de Las Encartaciones; y Juan Antonio Andrade, reconocido sastre de Balmaseda y presidente de la Asociación de Maestros Sastres y Artesanos de Bizkaia.

La gala, presentada por el periodista Alex Sevilla Furones, contará con la actuación especial de Demode Quartet, una compañía artística que combina canto a capela y humor. Una cita que en el propio municipio viven con orgullo. «Los Vestidos de Papel son parte fundamental de lo que somos en Güeñes. Llevamos 65 años celebrando este concurso, y eso no es casualidad. Hay trabajo, ilusión y mucho cariño detrás. En el Ayuntamiento lo sentimos como algo muy nuestro, que hay que cuidar y seguir apoyando para que no se pierda y siga creciendo», ha declarado el alcalde, Juan Andrés Iragorri Ruiz (PNV).

Por su parte, desde la agrupación que impulsa el concurso, la Asociación Soineko, invitan a toda la ciudadanía a sumarse a esta edición tan especial. «Este aniversario es una ocasión única para emocionarse con la creatividad de los participantes. Animamos a todos a acercarse a Arenatzarte y a seguir manteniendo viva una tradición que nos identifica como pueblo», ha añadido Arantza Carro, presidenta del colectivo.

Unos 10.000 euros en premios

El Concurso Internacional de Vestidos de Papel de Güeñes premiará tanto el diseño como el corte y confección de los vestidos, en categoría infantil como en adultos, repartiendo unos 10.000 euros. En ambas se destacará también el trabajo de los vecinos que presenten sus propuestas, con el premio Roberto Comas, dotado con 600 y 300 euros, en agradecimiento a su tesón por preservar esta cita. Además, el jurado se reserva el derecho a entregar hasta dos accésit si lo estimara conveniente.

El acceso a la gala es abierto al público aunque si se desea seguir desde un asiento es necesario contar con una entrada, que se puede adquirir por 2,5 euros en la web oficial del certamen y en las casas de cultura de Güeñes y Sodupe. Todo el dinero recaudado se destinará a la preservación de los vestidos de papel por parte de la Asociación Soineko, «asegurando que esta tradición continúe inspirando a futuras generaciones».