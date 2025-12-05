El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Varios operarios realizando los trabajos de impermeabilización de la galería subterránea.

Varios operarios realizando los trabajos de impermeabilización de la galería subterránea. Yvonne Iturgaiz

El gran tanque de tormentas de Galindo entrará en funcionamiento dentro de dos años

Tras una inversión de más de 66 millones el Consorcio ha excavado ya el túnel de 1,5 kilómetros para optimizar el sistema de saneamiento de todo el Gran Bilbao

Laura González

Laura González

Barakaldo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:45

Nueve años después de su inicio, en noviembre de 2018, el gran tanque de tormentas de Galindo entrará en funcionamiento, a finales de 2027. Así ... lo ha confirmado este viernes el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB) en una visita de los medios de comunicación al monumental túnel de casi 1,5 kilómetros ya excavado, para conectar el barrio de Zuazo, junto al jardín botánico de Barakaldo, con el recinto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Sestao. Con un inversión que supera los 66 millones de euros, y una capacidad de almacenamiento de 90.000 metros cúbicos, equivalentes a 36 piscinas olímpicas, se trata de una de las obras de mayor envergadura realizadas en los últimos años por la entidad, cuyo objetivo es minimizar la cantidad de aguas residuales sin tratar vertidas a los cauces, optimizando así el sistema de saneamiento de todo el Gran Bilbao.

