El gran tanque de tormentas de Galindo entrará en funcionamiento dentro de dos años

Nueve años después de su inicio, en noviembre de 2018, el gran tanque de tormentas de Galindo entrará en funcionamiento, a finales de 2027. Así ... lo ha confirmado este viernes el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB) en una visita de los medios de comunicación al monumental túnel de casi 1,5 kilómetros ya excavado, para conectar el barrio de Zuazo, junto al jardín botánico de Barakaldo, con el recinto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Sestao. Con un inversión que supera los 66 millones de euros, y una capacidad de almacenamiento de 90.000 metros cúbicos, equivalentes a 36 piscinas olímpicas, se trata de una de las obras de mayor envergadura realizadas en los últimos años por la entidad, cuyo objetivo es minimizar la cantidad de aguas residuales sin tratar vertidas a los cauces, optimizando así el sistema de saneamiento de todo el Gran Bilbao.

Se trata del séptimo tanque que forma parte de una red iniciada en el territorio hace dos décadas, para hacer frente a episodios de fuertes lluvias, y para cumplir con las exigencias en materia de tratamiento de pluviales que fija la nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas. Éste depósito en concreto destaca por sus enormes dimensiones, siendo el mayor de todo Euskadi, y también por su singularidad, ya que es el único de toda España, «y creemos que a nivel de todo el mundo» que se ha ejecutado como un túnel, con una gran galería con un diámetro de nueve metros (equivalente a un edificio de tres alturas), por la necesidad expresa del terreno, al estar situado en un entorno totalmente urbanizado. «Lo habitual es que tenga forma rectangular, como una caja de zapatos subterránea con pilares», ha explicado María Mateos, la directora de la obra.

Debido precisamente a su ubicación, ha presentado una «enorme complejidad técnica», tal y como ha resaltado Arantza Sánchez, la responsable técnica, pero también por la necesidad de integrar esta nueva infraestructura a un sistema de saneamiento en funcionamiento, el de la depuradora de Galindo, el principal punto de todo el sistema, «donde a diario se tratan 230.000 metros cúbicos de agua residual». «La obra se está ejecutando sin afectar y sin interrumpir todo el sistema». Hasta la EDAR de Sestao, donde se ha construido un pozo de bombeo de 33,4 metros de diámetro y 40 de profundidad, se llevará todo el agua acumulada en este gran depósito subterráneo tras el desborde de los colectores de aguas residuales en momentos de lluvia intensa. El tiempo de llenado es de unas cinco horas, y todo el volumen recogido en el túnel «se incorporará al tratamiento de forma residual, con un vaciado que se irá haciendo en función de la gestión que se vaya realizando en la red», ha explicado Mateos.

«Este proyecto no es solo ingeniería. Es una apuesta por el bienestar de nuestros municipios, por la salud de nuestras aguas, y por el futuro de un territorio que quiere seguir siendo referente en gestión pública del agua», ha señalado el presidente del CABB, Kepa Odriozola, afirmando que esta infraestructura «marca un antes y un después en nuestra capacidad para proteger a la ciudadanía y al medio ambiente de los efectos cada vez más evidentes del cambio climático». Unas palabras que ha pronunciado en el transcurso de la visita a la obra, donde los presentes hemos recorrido aproximadamente la mitad de la monumental galería, pudiendo comprobar el estado de los trabajos.

Sistema de limpieza

Este nuevo túnel, que ya ha finalizado toda su excavación, arranca en la zona del jardín botánico de Barakaldo, donde se ha llevado a cabo una gran excavación del terreno para conectar con el interceptor número 1, una tubería que recoge el agua residual del Gran Bilbao. Ahora los trabajos se centran en ejecutar el revestimiento, que se inicia con la instalación de un sistema perimetral de impermeabilización. Luego se realiza el montaje del armado de la contrabóveda, y el hormigonado de la parte inferior, lo que se repite en la zona superior con un carro de encofrado. Todo ello espera estar concluido a mediados de 2026, para continuar con los tramos de la obra de acceso y zona de transición, antes de concluir con la construcción de la estructura del punto de derivación, que tendrá lugar a lo largo del 2027. Cuando todo ello finalice, se ejecutará la reurbanización de la superficie afectada por las obras, y del jardín botánico, donde se realizará un proyecto específico.

Otro de los aspectos que hacen singulares a esta infraestructura, en la que a diario toman parte unos 30 trabajadores, que avanzan unos 15 metros por jornada a lo largo del túnel, son algunas soluciones innovadoras que han incluido, como el sistema de limpieza del tanque para la retirada de los sedimentos, tras cada proceso de llenado y vaciado. Y es que por la parte inferior discurre una tubería con agua reutilizada de la Edar de Galindo, que tras llevarse hasta el inicio de la galería generará «una ola de agua» para poder arrastrar los sedimentos que quedan depositados en el fondo del túnel.

Adicionalmente, y a petición del Ayuntamiento de Barakaldo, el Consorcio ha realizado de manera complementaria a las obras del tanque una actuación para que la red de colectores en el barrio de Arteagabeitia no se vea afectada por las crecidas de la ría, incorporando el caudal de alivio al túnel de almacenamiento, evitando así episodios de inundaciones pasados.