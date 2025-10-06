El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de los ganadores del festival 'Hiriko Soinuak'. E. C.

Los ganadores del festival de bandas de Barakaldo actuarán el 24 y 25 con Reincidentes

Monday Potions, Nightwaves, Jonsor y Laztana Laztana se alzan con el premio en la séptima edición de 'Hiriko Soinuak'

Diana Martínez

Barakaldo

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:03

Comenta

La música no para en Barakaldo. Tras celebrarse la final del festival de bandas 'Hiriko Soinuak' a finales del mes pasado, en el parque San Vicente con la asistencia de cerca de 450 personas, cuatro de los nueve artistas apuntados se llevaron los premios. Monday Potions (premio principal), Nightwaves (mejor artista local), Jonsor (premio BBK-Igualdad) y Laztana Laztana (mejor artista en euskera) son las propuestas ganadoras de la séptima edición de este concurso musical.

Las cuatro propuestas premiadas actuarán en el festival gratuito de 'Hiriko Soinuak' que tendrá lugar los días 24 y 25 de este mes en la Herriko Plaza. Laztana Laztana y Monday Potions lo harán con Biznaga y Bala el viernes, mientras que el sábado será el turno de Jonsor y Nightwaves, que compartirán escenario con Reincidentes y Sandré. Las actuaciones arrancarán a las 19.30 horas en ambas jornadas y culminarán a medianoche.

Cabe destacar que además de estas actuaciones, los cuatro grupos ganadores han conseguido con su arte que el estudio de Gaua Producciones se encargue de la grabación, producción y masterización de un disco.

