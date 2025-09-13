El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los equipos de barrenadores de Gallarta y Ortuella.

Los equipos de barrenadores de Gallarta y Ortuella. Mireya López

Gallarta revive su pasado minero uniendo tradición y fiesta

El Museo de la Minería del País Vasco celebra la Burdinjaitxo en una jornada con barrenadores, música y gastronomía popular

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Gallarta

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:01

Una fiesta popular para honrar el pasado minero de Gallarta, Meatzaldea, Bizkaia y Euskadi. El Museo de la Minería del País Vasco celebró este sábado ... en sus instalaciones la Burdin Jaiatxo 2025, con un programa para todos los públicos y como si fueran unos festejos patronales. No se debe confundir con la Burdin Jaia, organizada por el Ayuntamiento de Abanto cada dos años. Cuando no toca, la pinacoteca realiza un acto de menor entidad en su recinto, al aire libre, con vistas a la antigua mina Concha II que sumergen a los presentes en su historia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

