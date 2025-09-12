Un espacio seguro para todas en Portugalete Bidatzenea, la casa de las mujeres de la villa, ha recibido a más de 400 personas durante su primer año de andadura

Un espacio seguro para todas. Este es el objetivo de Bidatzenea, la casa de las mujeres de Portugalete, que cumple su primer aniversario. Un proyecto que arrancó en 2020 y al que le han dado forma más de cien manos con el fin de «transformar desde dentro hacia fuera un Portugalete más igualitario y justo», afirma Garazi Goienetxea, dinamizadora de este lugar, que hace una buena valoración de este servicio. «La gente nos transmite que está muy contenta y que se cubre una demanda de hace años». Y es que durante este primer año de andadura han pasado más de 400 personas por estas instalaciones, ubicadas en la plaza Urdibai.

La casa de las mujeres cuenta con una programación diversa y abierta. Hay de todo. Txirigotas feministas, taller de fortalecimiento de suelo pélvico, charlas sobre la menupausia, también de sexualidad, clases de autodefensa, taller de electricidad, 'fancine' feminista... Y cuenta asimismo con espacios de empoderamiento donde las propias usuarias diseñan la programación, como un club de lectura, de lactancia y de senderismo. Las ofertas más demandadas son el taller de fortalecimiento pélvico, el de electricidad y el de autodefensa. «Hasta se ha tenido que hacer sorteo por la alta demanda», afirma Goienetxea. Los grupos suelen rondar entre los quince y treinta miembros, el aforo máximo.

Pero estos talleres no son lo único que ofrece Bidatzenea. Aportan apoyo e información de los distintos servicios de base a los que pueden acudir las mujeres que sufren distintas casuísticas, como violencia machista, con el fin de ofrecer un «espacio seguro para todas».

Para celebrar este primer año de andadura, la casa de las mujeres ha celebrado una fiesta con las usuarias y ha elaborado una exposición fotográfica abierta al público titulada 'Un año tejiendo sueños morados', que repasa la evolución del movimiento reivindicativo en la localidad jarrillera. «Es imprescindible reconocer la organización de las mujeres y al movimiento feminista de Portugalete, porque su lucha también ha hecho posible que hoy Bidatzenea sea una realidad», remarca Goienetxea.

Retos

Entre sus principales retos está el atraer a más mujeres jóvenes, ya que la media de edad de las usuarias ronda los 50 años, y a más migradas, porque «deseamos que Bidatzenea sea una referencia para todas, sin excepción».

Por su parte, la alcaldesa, Marijose Blanco, hace una valoración «excelente» de este servicio en su primer año de andadura. «Se ha cuidado mucho el proyecto para que siguiera manteniendo el carácter de construcción colectiva feminista que tuvo desde que comenzamos a trabajar en la idea», expresa. «Las mujeres participan no solo como receptoras de las actividades, sino también como artífices de muchas de ellas. Esto mejora la oferta de servicios y hace que la programación se enriquezca con esa diversidad. Y la respuesta ha sido magnífica y la valoración de los cientos de usuarias es inmejorable», afirma.

