La Encartada rinde homenaje a uno de sus fundadores con una exposición La muestra coincide con el aniversario de la muerte de Santos López de Letona, figura clave en la historia industrial de Bizkaia y uno de los principales impulsores financieros del Puente Colgante

Laura González Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:48

Santos López de Letona, figura clave en la historia industrial de Bizkaia, nacido en 1842 en Zeanuri, falleció hace justo un siglo, tras tejer conexiones duraderas entre México y España a través de la industria, la arquitectura y la innovación. Fue uno de los fundadores de La Encartada, y precisamente en la antigua fábrica de Balmaseda, hoy museo, se le homenajea desde este viernes con una exposición, trazando un recorrido inédito por su vida, en el que destaca como principal impulsor financiero del Puente Colgante.

La muestra ha sido presentada por la diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, la directora de La Encartada, Ainara Martínez Matía, y la comisaria de la muestra, María Jesús Pacho. «Nos invita a reflexionar sobre la complejidad y los límites del progreso y el emprendimiento», ha declarado la diputada, antes de poner en valor «la visión inclusiva y comprometida» de la exposición, ya que incorpora «por primera vez a la esposa como figura clave en el éxito del empresario», Josefa Gómez de Rueda y de la Fuente.

Ha sido organizada en colaboración con diversas instituciones mexicanas como el Archivo de Notarías del Estado de Puebla. Con todo ello se ha trazado un recorrido inédito por la vida de un hombre que construyó puentes entre dos continentes. Lejos del estereotipo del indiano enriquecido, López de Letona se convirtió en un inversor audaz, un empresario visionario y un actor clave del desarrollo urbano e industrial de Puebla y Bilbao.

Ensanche de Bilbao

En la primera ciudad dejó una huella imborrable en la arquitectura, la industria y el urbanismo de la ciudad. A su regreso a Bizkaia, participó activamente en el diseño del Ensanche de Bilbao. Su espíritu innovador se plasmó también en su apuesta por la industria textil: fundó La Josefina en Usansolo, que aún continúa en funcionamiento, y La Encartada en Balmaseda, hoy convertida en museo, donde se pone en valor todo su legado.

Al margen de la exposición, el próximo 1 de octubre se celebrará un coloquio organizado en colaboración con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), que reunirá a cuatro especialistas que aportarán miradas complementarias sobre la figura de López de Letona.