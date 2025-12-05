Detenido en Trapagaran por robar en un centro de estética tras romper el cristal con la tapa de una alcantarilla El arrestado, un hombre de 36 años y con antecedentes por hechos similares, se llevó tres perfumes y un neceser

Marina León Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:40

La Ertzaintza ha detenido a un hombre, de 36 años y de nacionalidad española, en Trapagaran acusado de robo con fuerza en un centro de estética. Los agentes recibieron un aviso de madrugada en el que alertaban de que un individuo estaba golpeando el cristal de un comercio en el barrio de la Escontrilla con la tapa de una alcantarilla. La patrulla llegó a la zona a las 03.45 horas y comprobaron que el escaparate había sido fracturado.

Los recursos policiales localizaron poco después en las inmediaciones a un hombre cuya descripción coincidía con la que les habían facilitado. En el registro encontraron que el acusado llevaba encima tres perfumes y un neceser procedentes del centro de estética.

Por este motivo, el implicado, con numerosos antecedentes por hechos similares, fue detenido por un delito de robo con fuerza y trasladado a dependencias policiales para la confección de las diligencias pertinentes. Una vez finalizadas, pasará a disposición judicial.