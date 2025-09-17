El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Detenida por tráfico de drogas una pareja durante el desalojo de un piso en Barakaldo

A los arrestados se les ocuparon 100 gramos de cocaína, 140 gramos de hachís, 8 pastillas de éxtasis y material para su distribución

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:14

La Ertzaintza ha detenido a una pareja en Barkaldo por tráfico de drogas. Según han informado este miércoles fuentes del Departamento de Seguridad, el arresto del hombre, de 34 años, y de la mujer, de 28, se produjo durante el desalojo del piso en el que residían.

Con la colaboración de la Policía Local de Barakaldo, los agentes hallaron en una maleta 100 gramos de cocaína, 140 gramos de hachís, 8 pastillas de éxtasis y material para su distribución. Ante estas evidencias se procedió al arresto de los dos sospechosos.

La detención tuvo lugar este martes cuando agentes de la Policía Local y de la Ertzaintza participaron en un alzamiento de bienes en una vivienda de Barakaldo, ordenado por un Juzgado de Primera Instancia de esta localidad fabril.

Durante el desalojo del domicilio se encontró material supuestamente para la distribución y venta de sustancias estupefacientes, y una agente de la Policía Local detectó indicios de que la pareja que residía en el piso podía ocultar droga entre sus pertenencias. Ambos detenidos serán puestos a disposición judicial cuando se finalicen las diligencias policiales pertinentes.

