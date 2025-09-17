Un detenido tras descubrir que transportaba dos kilos de cocaína ocultos en el filtro del aire acondicionado del coche

La Guardia Civil del País Vasco y Cantabria ha detenido a un hombre, vecino de Pontevedra, acusado de un delito de tráfico de drogas. El ... varón fue interceptado cuando intentaba introducir en la Margen Izquierda vizcaína dos kilos de cocaína, según confirman desde el Ministerio de Interior.

La detención se ha practicado en el marco de la Operación 'Rainman II' tras una investigación que se inició hace tres meses. Entonces, el ahora detenido fue identificado en un control de la Guardia Civil de Cantabria «a bordo de un vehículo en el que se encontraron dos huecos ocultos de gran capacidad, conocidos en el argot como «caletas» para el transporte seguro de la droga».

Entonces, «no se hallaron sustancias ilegales», pero los agentes continuaron con sus pesquisas hasta dar con otro vehículo alquilado en el que el arrestado, presuntamente, habría manipulado «la carcasa del filtro del aire», para sustituir el dispositivo por «dos paquetes que tras ser sometidos a los reactivos dieron positivo en cocaína, con un peso total de 2.250 gramos». Según las mismas fuentes, la actuación policial ha permitido «cortar una de las rutas de entrada de cocaína procedentes de Galicia en Bizkaia».