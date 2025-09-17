El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un detenido tras descubrir que transportaba dos kilos de cocaína ocultos en el filtro del aire acondicionado del coche

La Guardia Civil del País Vasco y Cantabria han desarrolllado una operación en los últimos tres meses para cortar la entrada de droga procedente de Galicia en Bizkaia

H. Rodríguez

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:39

La Guardia Civil del País Vasco y Cantabria ha detenido a un hombre, vecino de Pontevedra, acusado de un delito de tráfico de drogas. El ... varón fue interceptado cuando intentaba introducir en la Margen Izquierda vizcaína dos kilos de cocaína, según confirman desde el Ministerio de Interior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jon Uriarte abre la puerta a una posible ampliación de San Mamés «con una inversión muy fuerte»
  2. 2 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  3. 3

    Robert Redford, la estrella comprometida, muere a los 89 años
  4. 4

    Selton Sued, el gran talento de Lezama que resquebrajó al Arsenal en la Youth League
  5. 5

    Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»
  6. 6

    Los funcionarios vascos contarán con su nuevo modelo de teletrabajo en enero
  7. 7

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  8. 8

    Arteta se deshace en elogios a San Mamés: «Uno de los mejores campos en los que he jugado»
  9. 9

    ¿Está a punto de colapsar la corriente marina de la que depende el clima en Europa?
  10. 10 La defensa envenenada de Óscar Puente a Pedro Delgado tras sus polémicos comentarios en la Vuelta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un detenido tras descubrir que transportaba dos kilos de cocaína ocultos en el filtro del aire acondicionado del coche

Un detenido tras descubrir que transportaba dos kilos de cocaína ocultos en el filtro del aire acondicionado del coche