Un cuarto de siglo como motor de innovación y creación de empleo La incubadora de empresas de la Margen Izquierda, Zona Minera y Encartaciones ha ayudado a crecer a 521 compañías desde su fundación en el 2000

De trabajar para fundir el hierro, a forjar numerosos proyectos. El edificio Ilgner de Barakaldo, antigua sede de Altos Hornos, alberga desde hace 25 años la incubadora de empresas del BIC Bizkaia Ezkerraldea, un centro de emprendimiento que abarca tanto la Margen Izquierda como la Zona Minera y Las Encartaciones, y que ha servido de motor de empuje a 521 empresas desde su fundación en el año 2000. De todas ellas, 218 han surgido al calor de este centro, que promovido por el Gobierno vasco, a través de la agencia vasca de desarrollo empresarial (SPRI), y de la Diputación, ofrece apoyo, formación e infraestructuras. Una labor que le ha consolidado como un polo de ayuda a startups y pymes innovadoras, conectando talento, tecnología y oportunidades de negocio en numerosos sectores.

Para conmemorar este primer cuarto de siglo de andadura, este jueves ha tenido lugar un acto que ha contado con la presencia de numerosos alcaldes de la zona, y de representantes de las distintas instituciones, entre los que destacó el lehendakari, Imanol Pradales. En su intervención, con la que se se ha cerrado el acto, ha asegurado que «Euskadi cuenta con un ecosistema de apoyo al emprendimiento de primer nivel», poniendo en valor a quienes deciden apostar por un camino que no está marcado. «Hoy es un día para reivindicar a las personas que dais un paso adelante y decidís arriesgar para crear empresa y empleo», ha apuntado, asegurando que pese a que «hay cantera», «queremos que sea más amplia y que más personas quieran invertir en Euskadi».

También ha estado presente, y ha tomado la palabra, la diputada general, Elixabete Etxanobe, quien ha apuntado que el BIC «es un ejemplo de cómo un territorio puede reinventarse y construir un futuro desde la innovación y el emprendimiento». «25 años después esta apuesta sostenida ha dado frutos reales, medibles y transformadores», ha asegurado, antes de destacar algunas cifras. «Cuatro de cada diez de las empresas que han surgido aquí siguen activas a día de hoy, y en su conjunto alcanzan una facturación superior a los 74 millones de euros en el último ejercicio económico». El trabajo en esta incubadora también ha contribuido a la creación de «818 empleos de calidad», y cerca del 30% de las firmas que están ligadas a este centro exportan sus productos o servicios al exterior.

Como parte del acto de este 25 aniversario, se ha celebrado una pequeña mesa redonda moderada por la diputada de Promoción Económica, Ainara Basurko. En ella participaron representantes de cuatro empresas que han logrado despegar gracias al BIC: Bikaine, que ofrece suplementación deportiva en un formato tipo gominola; Bizintegi Innova, una ingeniería que diseño y fabrica productos electrónicos a medida; Luse Ingeniería, que crea robots para farmacias; y Yuït, precursora de la comida en polvo en España. Todos ellos han agradecido el apoyo, el asesoramiento en cada fase del proyecto y el trato cercano recibido, afirmando que sin ello «no habrían logrado llegar» a donde se encuentran hoy en día.

Inmueble histórico

Esta incubadora recuperó el papel como motor del territorio del edificio Ilgner, un inmueble histórico completamente rehabilitado, con más de 7.000 metros cuadrados, que dispone de 47 módulos empresariales, además de aulas de formación y salas de reuniones. En la actualidad una treintena de variadas empresas innovadoras desarrollan su actividad en estas instalaciones.