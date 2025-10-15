Barakaldo reflexionará sobre el racismo, la migración y el conflicto en Palestina en su Escuela de la Diversidad
Desde la próxima semana y hasta el mes de marzo se sucederán cinco seminarios y un monólogo que buscan promover la interculturalidad, el respeto y la convivencia en el municipio
Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:49
Con el principal objetivo de reflexionar sobre uno de los principales retos que tiene hoy en día la sociedad, la interculturalidad, el Ayuntamiento de Barakaldo vuelve a poner en marcha una edición más, y ya van nueve, su Escuela de la Diversidad. Se trata de un ciclo de seminarios y actividades que buscan fomentar «una ciudad más justa e inclusiva», promoviendo el respeto, el diálogo y la convivencia entre todas las personas que residen en el municipio.
«La iniciativa pretende afianzarse pretende consolidarse como un espacio de reflexión, formación y encuentro entre entidades sociales, activistas, agentes educativos y ciudadanía para abordar la migración, los discursos de odio, la discriminación, la relación entre género y diversidad cultural, y otros temas que inciden en la convivencia local», ha destacado Nuria Rodríguez (PSE), concejala del área de Cohesión Social y Gestión de la Diversidad.
Desde la próxima semana y hasta marzo de 2026 se ofrecerán cinco conferencias, en las que se abordarán el racismo con una perspectiva histórica, el acceso a la vivienda desde el prisma de la mujer migrada, la educación antirracista, el discurso antimigratorio en las fronteras, y aprovecharán para tomar el pulso de la actualidad en Palestina y los conflictos internacionales. La primera sesión se celebrará el próximo viernes 24 de octubre, de 18.30 a 20.00 horas, en el centro cívico Clara Campoamor, de la mano de Antumi Toasije, historiador, escritor y activista, que hablará sobre el racismo.
Ludoteca y pastas
El resto de las sesiones se celebrará de manera gratuita un martes de cada mes a las 18.30 horas, y se ofrecerá un servicio de ludoteca para facilitar la participación, así como té y dulces, elaborados por la asociación Agharas. Al término de cada ponencia habrá un espacio para la reflexión. Por cuestiones de aforo recomiendan realizar una inscripción previa, enviando un mail a amekadi@gmail.com, o llamando al teléfono 670745032. La presente edición finalizará como viene siendo habitual con un espéctaculo, en este caso un monólogo, en el teatro, protagonizado por la actriz Lorena Avilés.