Barakaldo organiza una nueva edición de su feria del disco para reunir a los amantes de la música 'Bunker' se celebrará del 24 al 26 de octubre en la Herriko Plaza, y contará con la presencia de Reincidentes, que actuarán y partiparán en una charla

Surgida en 2023 en Barakaldo para potenciar la música como lenguaje universal, la feria del disco 'Bunker' sigue sumando ediciones. La tercera se celebrará este mes de octubre, del 24 al 26, de nuevo en la Herriko Plaza, donde además de vinilos, discos, libros y artículos de coleccionistas sobre cine, series y cómics, también habrá firmas, encuentros, charlas y como no podía ser de otra manera, conciertos.

Englobada dentro del concurso de bandas Hiriko Soinuak, volverá a habilitar espacios para que artistas y escritores conversen sobre su vinculación emocional con la música. Fernando Alfaro, artista destacado en el rock independiente en castellano, líder de bandas como Surfin' Bichos o Chucho, presentará y firmará su primera novela, 'Mundo turbio', que parte de las letras de sus canciones para generar un universo propio. El periodista bilbaíno Javier Corral 'Jerry' hará lo propio con 'Fiesta y rebeldía', una obra que a través de decenas de entrevistas inéditas desgrana el fenómeno conocido popularmente como 'rock radical vasco'.

Uno de los platos fuertes será la presencia del conocido grupo de punk rock Reincidentes, que participará en una charla el sábado 25 de octubre, a las 22.00 horas, antes de subirse al escenario y de ofrecer un concierto a todos los asistentes. Lo mismo también hará el viernes Bala (17.00 horas) y Biznaga (18.45); y el sábado Sandré (19.20 horas), bandas invitadas que actuarán junto a los ganadores de Hiriko Soinuak 2025: Monday Potions, Nightwaves, Jonsor y Laztana Laztana.

Recuerdo de Jon Gondra

La feria, que abrirá sus puertas el viernes 24 a las 16.30 horas, también acogerá los conciertos acústicos de Gonzalo Portugal (Last Fair Deal) y Gaizka Insunza (Audience). Esta última actuación servirá para recordar a Jon Gondra, coordinador de 'Bunker' e Hiriko Soinuak, fallecido el pasado mes de enero.

Además de ello también habrá un taller impartido por la psicóloga especializada en arte-terapia, compositora y vocalista del grupo Arima, Paule Bilbao, a alumnos del instituto de Formación Profesional Bituritxa de Barakaldo. Todos los actos serán gratuitos. Esta feria está promovida por el Ayuntamiento y cuenta con la colaboración de la BBK, la Diputación y el Gobierno vasco.

