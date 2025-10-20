Balmaseda está lista para calentarse con las putxeras

Laura González Lunes, 20 de octubre 2025, 23:23 Comenta Compartir

Después de varias jornadas de fiesta Balmaseda se prepara para celebrar este jueves por todo lo alto su día grande, el de San Severino, y lo hará, como manda la tradición, con su plato estrella, las putxeras, con la 53 edición del concurso gastronómico de olla ferroviaria más célebre de todo el país. Un certamen surgido en 1971 por una propuesta de unos jóvenes del pueblo, con el fin de homenajear al gremio de los ferroviarios y a su modo de poder comer caliente, mientras trabajaban en la línea que transportaba el carbón de la zona leonesa de La Robla a las pujantes fábricas de Bizkaia.

Una tradición que sigue muy viva, y que el año pasado llegó a reunir a 180 putxeras a concurso, con reputados chefs peleando por llevarse el codiciado premio, al margen de las centenares que se encienden desde primera hora en toda la localidad encartada, en plena calle, en txokos o en lonjas particulares. En esta edición arrancará un homenaje en forma de trilogía, para destacar las tierras por las que atraviesa el ferrocarril de La Robla, haciendo parada en Cantabria. Esto hará que, además la visita del expresidente Miguel Ángel Revilla, el jurado en esta ocasión esté compuesto por una nutrida representación de dicho territorio, que se unirán a destacados chefs y sommelieres, reuniendo entre todos dos soletes Repsol, diez soles, 4 estrellas Michelin y una estrella Verde, además de dos premios nacionales de gastronomía.

También formará parte del grupo de expertos el periodista José Ribagorda, quien a través de su web, 'De las cosas del comer', promueve el valor cultural de la gastronomía, y que será distinguido por la organización, la Cofradía de la Putxera, como cofrade de honor, al igual que los cocineros cántabros Jesús Sánchez y Nacho Solana. Este año el cofrade de honor institucional recaerá en el Bilbao Basket. Todo lo recaudado en las inscripciones para quienes opten al concurso irá para la asociación Nahiarte, encargada de un espacio de creación artística para personas con discapacidad psíquica o intelectual en Bilbao, que ha sido además la encargada de elaborar el cartel del concurso.

Chapa para no ensucir

Entre las novedades de esta edición destaca la utilización de una chapa metálica, que será entregada a todos los participantes, para proteger la vía pública de suciedad y posibles desperfectos. «Al final con el calor y el carbón se pone toda la piedra negra y se tienen que hacer una limpieza especial, y es algo que nos estaban solicitando», ha explicado a este periódico Jokin Salaberri, miembro de la cofradía. El colectivo ha creado además un borrador que ha trasladado al Ayuntamiento para que se elabore una normativa propia, que luego se espera poder trasladar a otros municipios, y con la idea de que este material sea obligatorio a partir del próximo año.

