«Toda ayuda es poca para revitalizar el comercio local, estamos en la ruina»

Laura González | Diana Martínez Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:37 Comenta Compartir

Casi un centenar de comercios de la Margen Izquierda, en concreto de Barakaldo, Santurtzi y Portugalete, sacan estos días a las calles sus productos para tratar de enganchar nuevos clientes y de paso dar salida al stock del verano, incentivando las ventas con llamativos descuentos que llegan hasta el 80%. Una feria de gangas que abarca todos los sectores, desde moda a calzado, pasando por complementos, deporte y decoración, que se replica esta semana en los tres municipios, en los que la sensación de quienes están detrás del mostrador es la misma, la necesidad de «más apoyo y ayuda» para que el comercio local pueda seguir adelante.

En Barakaldo, estos precios de saldo estarán hasta mañana, en una cita organizada por la asociación ACE, en colaboración con el Ayuntamiento, que como en el resto se ha visto empañada por la lluvia. «Siempre nos sumamos a estas campañas, pero aún así... La situación es muy mala. Tenemos cosas hasta por debajo del precio del mercado. Hay pocas ventas, estamos en la ruina», declara Sonia Barbosa, propietaria de Más Moda, tienda en la que vende ropa de mujer.

Las tiendan ofrecen descuentos que van del 20 al 80%. L. G. y D. M.

«No ganamos dinero pero esto nos ayuda a sacar el sobrante del verano, que ha sido flojo», cuenta Rosa María Maza, dueña de Fancy Kids, mientras dobla dentro prendas de abrigo. En la calle oferta ropa de 2 a 16 años desde 5 euros, y reclama al Consistorio dar «mucho más bombo» a este tipo de campañas. «Mucha gente ni se ha enterado». Teresa Fernández fue una de ellas. «Me he encontrado esta feria de casualidad, y he aprovechado para coger un conjunto a mi nieta a un buen precio». Una cita que Joseba Mielgo, de la librería El rincón del papel, con ejemplares desde un euro, pide que se retrase unas semanas. «A algunos les puede venir bien ahora pero a nosotros nos ha fastidiado porque los clientes están pensando en el gasto que les genera la vuelta al cole».

Contra viento y marea

En el caso de Santurtzi, el Ayuntamiento ha anunciado que de continuar las precipitaciones la campaña se amplía hasta la próxima semana. Una medida que agradecen los profesionales del sector, hartos de «sacar y meter los 'burros' de ropa cada dos por tres para que no se mojen» o directamente «no sacar ninguno», como en el caso de La Partacua. «Nos vienen bien estas campañas pero siempre tenemos la mala suerte del tiempo, que no nos acompaña», lamenta Jaione Palacio, al frente de esta tienda de decoración, que pide más apoyo institucional. «Toda ayuda es poca para ayudar al pequeño comercio, no le doy más de 10 años, estamos en una situación pésima. Nos podrían dejar sacar los 'burros' de ropa en más ocasiones, dar ayudas económicas o incluso organizar un mercado navideño para atraer a más público». Desde Nacha Moda, José Medina coincide en que «el umbral de comercio ha bajado en la comarca, intentamos seguir sacando colecciones buenas y bonitas para que los clientes continúen viniendo».

A pesar de la amenaza de las nuevas tecnologías y plataformas online, los pequeños establecimientos continúan al pie del cañón. «Tengo mucha clientela fiel, pero mayores sobre todo. La tienda física es para la gente que quiere que le asesoren. Los jóvenes prefieren comprar online, y nosotros no podemos competir contra eso», lamenta Nahikari Teixeira, de la tienda de moda La Musa, en Portugalete, donde los chollos seguirán hasta el sábado. «Internet es lo que te mata, a un click tienes todo. Mucha comodidad pero amenaza mucho al comercio local», agrega Yolanda González, de Foot on Mars.