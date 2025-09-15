El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los alcaldes Eugenio Mendikote, Eduardo Briones, Marijose Blanco, Amaia del Campo, Saulo Nebreda, Karmele Tubilla y Gorka Álvarez, junto a dos magistradas. A. B.

Los alcaldes de la comarca se unen para evitar «el colapso» del juzgado de Barakaldo

Instan al Gobierno central a crear un juzgado de Violencia sobre la Mujer sin suprimir órganos ya existentes como el de instrucción número 4

Laura González

Laura González

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:43

El pasado mes de abril las juezas de Barakaldo remitieron un informe al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y al Tribunal Superior vasco alertando de las «nefastas consecuencias» del Real Decreto 422/2025. Esta norma, que está prevista que entre en vigor el 31 de diciembre de este año, impulsa la supresión del Juzgado de Instrucción número 4 en la localidad fabril, transformándolo en la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de ese partido judicial.

Después de que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) haya solicitado ya al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se mantenga el Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo, los alcaldes de la Margen Izquierda y la Zona Minera, en concreto de Barakaldo, Sestao, Portugalete, Santurtzi, Ortuella, Muskiz y Zierbena, municipios pertenecientes a este Partido Judicial, lanzaron esta misma petición al Gobierno Central. Lo hn hecho tras llevar a cabo este lunes una reunión con las magistradas de Instrucción, la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Barakaldo y la decana del referido partido judicial.

En este encuentro han mostrado su apoyo a las magistradas, que han vuelto a remarcar «el colapso absoluto» que esto generaría, sumando unos 700 casos anuales a los otros tres juzgados fabriles. Un aumento del 33% de la carga de trabajo. Por ello regidores jeltzales como Amaia del Campo, Gorka Álvarez, Karmele Tubilla, Saulo Nebreda, y Eugenio Mendikote, y los socialistas Marijose Blanco y Eduardo Briones, además del primer edil de Trapagaran, Miguel Ángel Gómez Viar, que no ha podido asistir al acto, se han aliado para pedir de manera formal «dejar sin efecto la supresión Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo». También han solicitado la creación de otro Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Barakaldo, «sin que eso implique la pérdida de órganos judiciales ya existentes e imprescindibles». Estas reclamaciones se unen a mociones que ya han sido aprobadas por los ayuntamientos antes del verano, remitidas para su puesta en conocimiento al Ministerio de Justicia, a las consejerías de Justicia y de Seguridad del Gobierno vasco, y al TSJPV.

Reforzar el servicio

A todos esos organismos e instituciones también se les harán llegar las peticiones recogidas este lunes, en una reunión en la que se ha remarcdo «la necesidad de reforzar el servicio público en su conjunto, en aras a garantizar una Justicia cercana, ágil y eficaz para la ciudadanía».

