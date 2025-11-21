Más de 500 obras se presentan al concurso internacional de cortometrajes de Zalla Enkarzine celebrará a partir de este próximo lunes su 44 edición con la proyección de los 47 trabajos seleccionados y la entrega de premios

Este próximo lunes 24 de noviembre se pondrá en marcha la 44 edición del concurso internacional de cortometrajes de Zalla, Enkarzine, al que se han presentado más de 500 obras. Tras una «dura selección», la organización, que corre a cargo de la asociación 'Urria Zinema', ha elegido 47, que serán proyectados a lo largo de la semana en el Zine Antzokia del municipio, la sede del concurso, donde el sábado 29 tendrá lugar la ceremonia de clausura y entrega de premios.

El acto arrancará a las 19.00 horas, con la presentación de los cortos ganadores y la entrega de galardones. Habrá seis categorías, una de ellas el premio especial del público, distinción que otorgarán los asistentes a lo largo de los días previos. Por segundo año consecutivo también se dará el premio del jurado joven, tras la deliberación de siete personas de la comarca de entre 18 y 30 años. Entre todas las categorías se repartirán 2.650 euros en premios.

En esta edición del certamen, que cuenta entre otros con la colaboración de la Diputación de Bizkaia y EL CORREO, se ha conformado una programación «de alta calidad, que mezcla todos los géneros y estilos posibles». Según han señalado, hay documentales, obras de animación y películas argumentales, algunos con sello vasco y de distintos puntos de España, pero también de países como Estados Unidos, Suiza, Francia, Chile, el Reino Unido o Italia. La entrada será gratuita todos los días y cada sesión comenzará a las 19.00 horas.

Temas

Zalla

Cine

concurso