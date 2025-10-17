411.000 euros para dar forma al nuevo centro de FP de Balmaseda El Gobierno vasco saca a licitación las obras para convertir el edificio de Correría 42 en una sede educativa

El Gobierno vasco acaba de sacar a licitación, por 411.000 euros, la redacción del proyecto de ejecución y la dirección facultativa de las obras del nuevo centro integrado de Formación Profesional de Balmaseda, que se ubicará en el edificio Correría 42, en el centro del municipio. El inmueble y el jardín que lo rodea fue cedido por el Ayuntamiento al Gobierno vasco.

En su interior podrá acoger hasta ocho grados, con capacidad para veinte alumnos por curso, en ámbitos como la informática, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y el desarrollo de videojuegos. Actualmente ya se imparten en el instituto los grados de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Desarrollo de Aplicaciones Web, como primer paso antes de la apertura del nuevo centro.

Un proyecto que según ha remarcado el alcalde, Alfonso San Vicente (PNV), responde «a una demanda histórica», consolidando a la villa «como referente educativo y formativo» en Las Encartaciones. La creación del CIFP Balmaseda LHII se enmarca en el Plan Estratégico Comarcal de Enkarterri 2030, impulsado por el Gobierno vasco y la Diputación, consensuado con la Mancomunidad, los once municipios y los agentes socioeconómicos y educativos de la zona.

Una apuesta que permitirá que muchos jóvenes no tengan que abandonar la comarcar para formarse, y que hará que la villa se posicines además como «referente en nuevas tecnologías». También contribuirá «al desarrollo de uno de los seis proyectos tractores prioritarios del plan comarcal: la integración entre los ámbitos educativo y laboral, mediante el fortalecimiento de los itinerarios de Formación Profesional orientados a la inserción en el mercado de trabajo». El Ayuntamiento confía en que el proceso de adjudicación «avance con agilidad» para que las obras puedan comenzar en los próximos meses.