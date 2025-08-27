Susto en el parking del metro de Plentzia por el incendio de un coche Una avería provocó que el vehículo acabase envuelto en llamas en el aparcamiento de la localidad vizcaína

Rochell De Oro Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:53 | Actualizado 21:10h.

Un coche se ha incendiado sobre las 20.00 horas de este miércoles en el parking del metro de Plentzia. El fuego se originó debido a una avería en el vehículo, según la información proporcionada por la Ertzaintza.

Tal y como se puede comprobar en el vídeo que ilustra esta noticia, el vehículo permaneció envuelto en llamas durante unos minutos que se hicieron eternos hasta que finalmente una persona pudo sofocarlas con la ayuda de un extintor. Tras estos momentos de tensión, la normalidad regresó al parking de la estación de Plentzia sin que hayan trascendido otros daños como consecuencia del incidente.

Temas

Ertzaintza

Plentzia