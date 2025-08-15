Rescatan a un hombre que se cayó por el acantilado de la playa de Aizkorri La víctima ha sido evacuada al Hospital de Cruces tras ser atendida en un primer momento en el arenal por los servicios de emergencias

G. Cuesta Viernes, 15 de agosto 2025, 22:05 Comenta Compartir

Los servicios de emergencia rescataron este viernes a un hombre que se precipitó por el acantilado junto a la playa de Aizkorri. Hasta el arenal getxotarra acudieron los servicios de emergencias para auxiliar a la víctima tras recibir el aviso, en torno a las ocho de la tarde.

En el despliegue participaron al menos una dotación de Bomberos, agentes de la Ertzaintza y los servicios sanitarios. En un primer momento, la víctima fue atendida en el lugar de los golpes ocasionados fruto de una caída producida por motivos que se desconocen. Posteriormente, una ambulancia trasladó al hombre al Hospital de Cruces.

No ha trascendido la gravedad de las lesiones de la víctima. La playa de Aizkorri es un arenal rodeado de acantilados, por lo que es relativamente frecuente que se produzcan accidentes. El más reciente, el rescate en helicóptero de un parapentista herido cuando volaba junto a un compañero en tándem. Perdieron el control del aparato y chocaron contra las rocas en la zona que une el arenal getxotarra con el de Barinatze. Acabó herido sin lesiones de gravedad. Su amigo salió por su propio pie ileso.