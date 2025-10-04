El proyecto del hotel eleva al máximo la tensión entre PNV y su socio el PSE La vicealcaldesa socialista acusa al PNV de «falta de transparencia» y de «ocultarnos información relevante» sobre el proyecto

Leire Pérez Getxo Sábado, 4 de octubre 2025, 00:58 Comenta Compartir

Máxima tensión en el Gobierno local de Getxo. El PSE, que aporta sus tres concejales a los 9 del PNV en el equipo de gobierno local –aunque no le alcanza para dotarle de mayoría, pues suman 12 de los 25 concejales de la Corporación–, elevó ayer el tono contra sus socios nacionalistas por la «falta de transparencia» en la gestión del Puerto Deportivo, del futuro hotel –un proyecto que les divide– y de la renuncia de la empresa adjudicataria. «Se nos ha ocultado información relevante», denunció ayer la vicealcaldesa y líder socialista, Carmen Díaz.

La gestión del Puerto Deportivo, una pastilla de 140.000 metros cuadrados cuyo estado de degradación es motivo de preocupación en el municipio desde hace años, ha sido prácticamente un terreno exclusivo del PNV. Hasta ahora, el PSE ha sido cauto al respecto, pero los trámites para autorizar la construcción de un hotel de hasta 26 metros de altura y 190 habitaciones han supuesto un punto de inflexión. Ha hecho estallar la relación por los aires en el mayor choque entre socios de la legislatura.

La futura edificación, piedra angular de un proyecto más ambicioso que busca convertir a Getxo en una base de entrada y salidas para cruceros, les divide. El PNV está a favor, aunque va a intentar que sus dimensiones sean más «sostenibles». El PSE, sin embargo, está en contra. «No compartimos el entusiasmo precipitado con el que salió en tromba el PNV a defenderlo», sostiene el PSE, que considera que más allá de un alojamiento hay un cambio de «modelo turístico ligado a la masificación de cruceros». Y en ese escenario los socialistas no quieren estar. «En todo momento nos hemos mantenido en contra, ya que supondría orientar a nuestro municipio a convertirse en un 'home port', algo que no responde al interés general ni al sentir mayoritario de la ciudadanía de Getxo».

Los socialistas quieren dejar claro que no están de acuerdo con las alegaciones que presentó el jueves el Ayuntamiento a la modificación legal de la Autoridad Portuaria para que se cambie los usos de los suelos y se autorice el hotel. El PNV recurrió para que el futuro alojamiento no supere la altura de la Casa de Náufragos de Arriluze, pero ello tampoco es suficiente parar sus socios. «No queremos un modelo que dependa del consumo rápido y de los cruceros».