El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La alcaldesa de Getxo Amaia Agirre (izquierda) junto a la vicealcaldesa Carmen Díaz. E. C.

El proyecto del hotel eleva al máximo la tensión entre PNV y su socio el PSE

La vicealcaldesa socialista acusa al PNV de «falta de transparencia» y de «ocultarnos información relevante» sobre el proyecto

Leire Pérez

Leire Pérez

Getxo

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:58

Comenta

Máxima tensión en el Gobierno local de Getxo. El PSE, que aporta sus tres concejales a los 9 del PNV en el equipo de gobierno local –aunque no le alcanza para dotarle de mayoría, pues suman 12 de los 25 concejales de la Corporación–, elevó ayer el tono contra sus socios nacionalistas por la «falta de transparencia» en la gestión del Puerto Deportivo, del futuro hotel –un proyecto que les divide– y de la renuncia de la empresa adjudicataria. «Se nos ha ocultado información relevante», denunció ayer la vicealcaldesa y líder socialista, Carmen Díaz.

La gestión del Puerto Deportivo, una pastilla de 140.000 metros cuadrados cuyo estado de degradación es motivo de preocupación en el municipio desde hace años, ha sido prácticamente un terreno exclusivo del PNV. Hasta ahora, el PSE ha sido cauto al respecto, pero los trámites para autorizar la construcción de un hotel de hasta 26 metros de altura y 190 habitaciones han supuesto un punto de inflexión. Ha hecho estallar la relación por los aires en el mayor choque entre socios de la legislatura.

La futura edificación, piedra angular de un proyecto más ambicioso que busca convertir a Getxo en una base de entrada y salidas para cruceros, les divide. El PNV está a favor, aunque va a intentar que sus dimensiones sean más «sostenibles». El PSE, sin embargo, está en contra. «No compartimos el entusiasmo precipitado con el que salió en tromba el PNV a defenderlo», sostiene el PSE, que considera que más allá de un alojamiento hay un cambio de «modelo turístico ligado a la masificación de cruceros». Y en ese escenario los socialistas no quieren estar. «En todo momento nos hemos mantenido en contra, ya que supondría orientar a nuestro municipio a convertirse en un 'home port', algo que no responde al interés general ni al sentir mayoritario de la ciudadanía de Getxo».

Los socialistas quieren dejar claro que no están de acuerdo con las alegaciones que presentó el jueves el Ayuntamiento a la modificación legal de la Autoridad Portuaria para que se cambie los usos de los suelos y se autorice el hotel. El PNV recurrió para que el futuro alojamiento no supere la altura de la Casa de Náufragos de Arriluze, pero ello tampoco es suficiente parar sus socios. «No queremos un modelo que dependa del consumo rápido y de los cruceros».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica por una bandera del Athletic en una comunidad de vecinos de Madrid: «Nos han obligado a quitarla de la ventana»
  2. 2

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  3. 3

    Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado
  4. 4

    Se elevan a doce las denuncias contra la libertad sexual en el campamento de Bernedo
  5. 5

    «Estamos desesperados por los continuos incendios en contenedores en la calle»
  6. 6 Los cinco cocineros vascos elegidos entre los mejores del mundo según The Best Chef Awards 2025
  7. 7 La cesión de Djaló en Catar se tuerce: relegado a la Copa y sin apenas minutos en las grandes citas
  8. 8

    Uno de cada cinco adjudicatarios de una VPO de alquiler en Euskadi la rechaza
  9. 9

    Los primeros cimarrones criados en la costa vasca se los comerán en Japón
  10. 10

    Francia investiga dos muertes por un brote de listerioris en quesos vendidos también en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El proyecto del hotel eleva al máximo la tensión entre PNV y su socio el PSE

El proyecto del hotel eleva al máximo la tensión entre PNV y su socio el PSE