El PP de Getxo se desmarca y alega contra el traslado de Sader al Puerto

El futuro traslado de la empresa Agaleus Circular, propietaria de Sader y Profersa, al Puerto de Bilbao no gusta en Getxo. Más aún después de que un informe de Tecnalia apuntase recientemente a las instalaciones portuarias como el principal origen de la contaminación que padece el municipio. El primer grupo municipal en presentar alegaciones ha sido el PP, aunque todo apunta a que no será el único. El Ayuntamiento de momento analiza el caso. La alcaldesa Amaia Agirre explicó ayer que «llevamos tiempo trabajando en el tema. Cuando tengamos toda la información correcta y adecuada, tomaremos las medidas necesarias y oportunas».

El PP es más contundente. «No puede ubicarse en el Puerto porque de culminarse el traslado al Abra interior, Getxo sería el gran perjudicado, dado que los vientos predominantes de la zona desviarían la contaminación atmosférica hacia la Galea y Las Arenas», argumentó el portavoz, Eduardo Andrade.

El dirigente popular aseguró que la empresa no ha presentado estudios sobre cómo afectaría su instalación a la Margen Derecha. «Lo ha hecho teniendo en cuenta la estación medioambiental de Zierbana y eso no es realista, se llega a manifestar que la población afectada en caso de episodios contaminantes sería de 1.310 habitantes en lugar de los 75.000 de Getxo. Es un importante error en el estudio medioambiental, la estación de referencia debe ser la Galea de Getxo», comentó el edil.

Andrade destacó el «historial de incumplimientos» de la empresa. «Ha sido objeto de múltiples denuncias por la contaminación que genera en la atmósfera, lo que pone en duda su compromiso con la protección del medio ambiente y la salud pública. Ha demostrado no cumplir con las regulaciones en el pasado, genera incertidumbre sobre su capacidad de implementar medidas correctivas», señaló. Andrade fue incluso más lejos y censuró que «no ha demostrado ningún compromiso serio con la adopción de medidas para reducir sus emisiones. No menciona que vaya adoptar prácticas de producción más limpias y de eficiencia energética. A pesar de las denuncias y la presión social, no ha realizado un plan claro y efectivo para reducir las emisiones y mitigar los efectos de la contaminación, lo que refleja una falta de responsabilidad y una negativa a adoptar tecnologías limpias que minimicen su impacto en la atmósfera».

Efecto «acumulativo»

El grupo municipal propuso que se haga un «nuevo estudio de impacto ambiental adecuado a la realidad y que la planta se ubique en el exterior del Puerto o en el ecoparque de Artigas. «Entendemos que esa ubicación se desestimó por motivos puramente económicos», aseguró el edil. Andrade afirmó que «falta un estudio de impacto acumulativo de las emisiones, no considera el impacto combinado de las emisiones de Sader con otras industrias que ya están allí para así evaluar los efectos a largo plazo».

Elkarrekin Podemos reprochó la actitud del Consistorio al tiempo que recordó que el plazo termina el 17 de febrero. Su portavoz, Xabier Benito, anunció ayer que también «presentaremos alegaciones al proyecto y hemos trasladado, tanto a la alcaldesa en pleno como en comisión, nuestra preocupación y la de los vecinos por la ubicación elegida, a escaso kilómetro y medio de la costa getxotarra». Solicitaron al Ejecutivo local, en manos de PNV y PSE, que mueva ficha y presente «alegaciones como institución municipal, más allá de las que hagamos los demás como partidos políticos. Es lo que han hecho en municipios vecinos».

Agaleus Circular Thinking rechazó, por su parte, que la nueva planta incorpore focos de emisión vinculados al proceso industrial. «Tendrá una caldera y un sistema de aireación de una de las naves, es falso que esta industria provoque emisiones contaminantes», se defendieron. Además, aclararon que «no es un traslado porque Sader acabará sus días en Zorroza. En el Puerto de Bilbao se implantará una nueva instalación centrada en circulación y valorización de residuos industriales». Negó los «incumplimientos» a los que se refirió el PP y apeló a la «responsabilidad» de las instituciones.