La Polícía pide colaboración ciudadana para esclarecer un atropello en un carril bici de Getxo
El incidente se produjo el lunes en un punto cercano a la rotonda de Mimenaga
E. C.
Martes, 30 de septiembre 2025, 10:40
La Policía Municipal solicita testigos del atropello este pasado lunes, día 29, en el carril bici que une Getxo con el barrio Kurtze de Berango, en un punto cercano a la rotonda de Mimenaga. El suceso se produjo en torno a las 14:15-14:25 horas y se vieron implicados una bicicleta y un peatón. Este último resultó herido.
Las personas que tengan algún dato al respecto pueden ponerse en contacto con la Policía Municipal a través del teléfono 944660202 y/o la dirección de correo electrónico atestatuak.polizia@getxo.eus.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.