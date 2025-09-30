El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Polícía pide colaboración ciudadana para esclarecer un atropello en un carril bici de Getxo

El incidente se produjo el lunes en un punto cercano a la rotonda de Mimenaga

E. C.

Martes, 30 de septiembre 2025, 10:40

La Policía Municipal solicita testigos del atropello este pasado lunes, día 29, en el carril bici que une Getxo con el barrio Kurtze de Berango, en un punto cercano a la rotonda de Mimenaga. El suceso se produjo en torno a las 14:15-14:25 horas y se vieron implicados una bicicleta y un peatón. Este último resultó herido.

Las personas que tengan algún dato al respecto pueden ponerse en contacto con la Policía Municipal a través del teléfono 944660202 y/o la dirección de correo electrónico atestatuak.polizia@getxo.eus.

