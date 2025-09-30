La Polícía pide colaboración ciudadana para esclarecer un atropello en un carril bici de Getxo El incidente se produjo el lunes en un punto cercano a la rotonda de Mimenaga

La Policía Municipal solicita testigos del atropello este pasado lunes, día 29, en el carril bici que une Getxo con el barrio Kurtze de Berango, en un punto cercano a la rotonda de Mimenaga. El suceso se produjo en torno a las 14:15-14:25 horas y se vieron implicados una bicicleta y un peatón. Este último resultó herido.

Las personas que tengan algún dato al respecto pueden ponerse en contacto con la Policía Municipal a través del teléfono 944660202 y/o la dirección de correo electrónico atestatuak.polizia@getxo.eus.