Operativo especial en Getxo para poner coto al botellón en las fiestas de Las Mercedes

El municipio de Getxo se prepara para vivir este fin de semana el cierre de su calendario festivo con la celebración en honor a la ... Virgen de Las Mercedes en el barrio de Las Arenas. Para prevenir posibles incidentes, especialmente relacionados con el consumo de alcohol entre menores y agresiones, la Policía Local, en colaboración con la Ertzaintza, desplegará un operativo especial de seguridad.

Apoyado por cámaras de vigilancia instaladas en diferentes puntos, el dispositivo estará activo desde la tarde de este viernes hasta la madrugada del domingo 28, pero el día clave será el sábado, cuando se concentra la mayor afluencia de público. Precisamente para esta fecha, las fuerzas de seguridad ampliarán los turnos nocturnos, desplegando agentes tanto uniformados como de paisano para cubrir el recinto festivo y sus inmediaciones.

Se vigilarán los comercios y bares -que podrán abrir una nora y media más- para que no vendan alcohol a los chavales. Recuerdan que se enfrentan a multas, tanto los propios minoristas como los adultos que les compren bebidas. Los accesos a la localidad también estarán blindados. Además de pruebas de alcoholemia a los conductores, las estaciones de metro estarán custodiadas y se harán requisas a los adolescentes.

Este año, un equipo especial se desplegará en las calles desde las 21.00 horas del día 26, dialogando directamente con los jóvenes para informarles sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol. Por lo tanto, un equipo de cuatro profesionales del Servicio Municipal de Prevención de Adicciones se acercará a las cuadrillas in situ para promover hábitos saludables.

El refuerzo del operativo responde a la experiencia de años anteriores. En el ejercicio pasado miles de menores participaron en la fiesta y se incautaron más de 620 litros de bebidas alcohólicas, el doble que en 2023. Incluso, a pesar del esfuerzo policial, se atendieron varios casos de intoxicación etílica como el de una chica que tuvo que ser trasladada al hospital de Cruces.

Como en otras ediciones, se ubicará un punto morado en la intersección de las calles Mayor y Andrés Larrazabal, destinado a la atención inmediata y confidencial a víctimas de agresiones machistas y ataques motivados por identidad o género. Atendido por profesionales especializadas, este lugar ofrecerá acompañamiento emocional y asesoramiento, además de sensibilizar a la ciudadanía sobre la violencia de género. Complementariamente, en esa misma zona, a partir de las 19.00 horas, se habilitará una carpa de atención inmediata hasta las cinco de la madrugada del domingo para intervenir ante peleas, hurtos u otras situaciones que requieran asistencia.