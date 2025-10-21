El 'número dos' de Getxo vuelve mañana a su cargo reforzado con Hacienda y Turismo

Ignacio Uriarte, concejal del PNV y uno de los hombres fuertes del gobierno en el Ayuntamiento de Getxo, regresará mañana a su puesto de trabajo. ... El edil salpicado por varios escándalos llevaba meses fuera de la primera línea política. Su vuelta supondrá la tercera reorganización del equipo de gobierno en menos de un año y una nueva redistribución de responsabilidades. Y si en la primera crisis, la alcaldesa Amaia Agirre, le relegó tanto a él como a su pareja, también concejala del PNV en Getxo, de parte de sus funciones por formar parte de la cooperativa que derribó sin licencia un palacete protegido, ahora vuelve reforzado. Gana el pulso a la regidora que solicitó en agosto a los responsables de los batzokis de Getxo que Uriarte saliese de forma «ordenada y pactada». Amenazó incluso con «dimitir».

Pieza clave en el área económica, Ignacio seguirá al frente de Hacienda. Será el encargado de gestionar los presupuestos, de igual forma que en años anteriores. Y como responsable de ello entablará las negociaciones con el resto de partidos políticos.Para estas fechas el año pasado había contactado con el resto de formaciones. Este año no ha sonado el teléfono.

Los jeltzales gobiernan con el PSE en minoría y la coalición se apoya en el PP. Agirre dejará en todo caso en manos de Iñigo Urkitza la tesorería. Durante los meses que el 'número dos' del PNV en Getxo ha estado fuera del Ayuntamiento, Urkitza ha sido el que se ha hecho cargo de la 'caja' de la que sale el dinero para pagar, por ejemplo, los gastos diarios a suministradores.

Además de la responsabilidad económica, Uriarte se hará cargo de Turismo, un área que hace un año recayó en su compañera sentimental, Irantzu Uriarte, actualmente alejada de la gestión política. Agirre compensó con esta responsabilidad a la edil después de que la retirase del frente de Contratación por ser fundadora de la cooperativa implicada en el 'caso palacete'. En los últimos meses Turismo había estado cedida al PSE porque los cargos del PNV no daban a basto a la hora de repartirse las áreas que dejaba la salida temporal de los Uriarte.

Toma relevancia en las últimas semanas porque el PNV respalda convertir a Getxo en una base de entrada y salida de cruceros en Bizkaia con la construcción de un hotel en el Puerto Deportivo. El 'número dos' pasará a coordinar la recuperación de las Galerías de Punta Begoña, hasta ahora era vocal del patronato y asumirá la dirección de Vía Pública, el área que tramita los espectáculos y eventos.