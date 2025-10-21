El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ignacio Uriarte. A. G.

El 'número dos' de Getxo vuelve mañana a su cargo reforzado con Hacienda y Turismo

Ignacio Uriarte llevaba meses fuera de la gestión política salpicado por varios escándalos que llevaron a la alcaldesa Amaia Agirre a pedir su salida del Ayuntamiento

Leire Pérez

Leire Pérez

Getxo

Martes, 21 de octubre 2025, 01:25

Ignacio Uriarte, concejal del PNV y uno de los hombres fuertes del gobierno en el Ayuntamiento de Getxo, regresará mañana a su puesto de trabajo. ... El edil salpicado por varios escándalos llevaba meses fuera de la primera línea política. Su vuelta supondrá la tercera reorganización del equipo de gobierno en menos de un año y una nueva redistribución de responsabilidades. Y si en la primera crisis, la alcaldesa Amaia Agirre, le relegó tanto a él como a su pareja, también concejala del PNV en Getxo, de parte de sus funciones por formar parte de la cooperativa que derribó sin licencia un palacete protegido, ahora vuelve reforzado. Gana el pulso a la regidora que solicitó en agosto a los responsables de los batzokis de Getxo que Uriarte saliese de forma «ordenada y pactada». Amenazó incluso con «dimitir».

