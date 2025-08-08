Manifestación en Getxo para pedir que se elimine la sokamuturra del Puerto Viejo Será convocado el lunes 11 de agosto en el Puerto Viejo de Algorta

Viernes, 8 de agosto 2025

La asociación vecinal 'Sokamuturra Ez' ha convocado «una concentración pacífica» el lunes 11 de agosto en el Puerto Viejo de Algorta para reclamar que la sokamuturra se sustituya por «una alternativa festiva respetuosa con los animales». La protesta se realizará a partir de las 9.30 horas, coincidiendo con la celebración de la sokamuturra en el marco de las fiestas, que se están desarrollando desde el sábado 9 hasta el martes 12.

El objetivo de esta movilización es «reclamar al Ayuntamiento y a la sociedad getxotarra el fin de los espectáculos con animales, como ya han hecho otros municipios vascos», explican los convocantes, quienes consideran que «Getxo debe dar un paso adelante hacia unas fiestas inclusivas, libres de maltrato animal y alineadas con los valores actuales de respeto, empatía y sostenibilidad».

