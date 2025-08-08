El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Manifestación en Getxo para pedir que se elimine la sokamuturra del Puerto Viejo

Será convocado el lunes 11 de agosto en el Puerto Viejo de Algorta

Z. F.

Viernes, 8 de agosto 2025, 10:34

La asociación vecinal 'Sokamuturra Ez' ha convocado «una concentración pacífica» el lunes 11 de agosto en el Puerto Viejo de Algorta para reclamar que la sokamuturra se sustituya por «una alternativa festiva respetuosa con los animales». La protesta se realizará a partir de las 9.30 horas, coincidiendo con la celebración de la sokamuturra en el marco de las fiestas, que se están desarrollando desde el sábado 9 hasta el martes 12.

El objetivo de esta movilización es «reclamar al Ayuntamiento y a la sociedad getxotarra el fin de los espectáculos con animales, como ya han hecho otros municipios vascos», explican los convocantes, quienes consideran que «Getxo debe dar un paso adelante hacia unas fiestas inclusivas, libres de maltrato animal y alineadas con los valores actuales de respeto, empatía y sostenibilidad».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una impresionante manta de algas invade la playa principal de Noja
  2. 2

    La marcha a Arabia de Iñigo Martínez facilitará la llegada de Laporte al Athletic
  3. 3

    Uno de cada tres jóvenes de entre 25 y 34 años que residen en Bizkaia nació en el extranjero
  4. 4

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»
  5. 5 Borja Sémper veranea en Cádiz para recargar energía durante el tratamiento contra el cáncer
  6. 6

    «Recibo notas preciosas de las familias que se alojan en mi casa»
  7. 7

    Guerra entre los comerciantes del Mercado de Otxarkoaga
  8. 8

    Multa de 679.000 euros a la firma que gestionó las ambulancias de Osakidetza
  9. 9

    El Gobierno vasco y Getxo chocan por el plan para construir viviendas en el Puerto Viejo de Algorta
  10. 10

    Laporte aprieta para salir del Al-Nassr y fichar lo antes posible por el Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Manifestación en Getxo para pedir que se elimine la sokamuturra del Puerto Viejo

Manifestación en Getxo para pedir que se elimine la sokamuturra del Puerto Viejo