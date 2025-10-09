Leioa recurre a los vecinos para hacer mejoras urgentes en los barrios

Una baldosa que salpica cuando llueve, una acera en mal estado o una farola que lleva tiempo sin funcionar en Leioa. Son pequeños detalles del ... día a día que marcan la diferencia en la calidad de vida de los vecinos. Para detectar y atender este tipo de necesidades, el Ayuntamiento pondrá en marcha 'Auzoetan', un proceso participativo que recorrerá todos los barrios del municipio para recoger propuestas de mejora directamente de los residentes.

Este programa está pensado para las «pequeñas actuaciones del mantenimiento diario», aquellas que pueden resolverse con agilidad y que contribuyen a hacer de la localidad un lugar «más amable y habitable». A diferencia de los Presupuestos Abiertos y otros canales municipales que reciben las reivindicaciones vecinales, esta nueva iniciativa no persigue grandes proyectos ni obras de gran envergadura que suelen necesitar pasar por la aprobación de técnicos y grupos políticos.

«Este se centra en lo más cercano, en lo que se puede mejorar sin grandes inversiones pero con un gran impacto», explica el alcalde Iban Rodríguez Etxebarria. «Yo me paseo por diferentes zonas, pero en mi barrio sé exactamente qué pavimento está en mal estado, lo que funciona y lo que falta», aclara.

La primera fase del proceso para conocer las necesidades concretas de quienes viven, trabajan o pasan su día en Leioa se desarrollará desde el próximo lunes hasta el 9 de noviembre. Esta convocatoria abarcará Pinueta, Iturribide, San Juan, Monte Ikea, Mendibile, Artaza, San Bartolomé, Tellería, Basañese y Peruri; y Aldekoena, Larrakoetxea, Artatzagana, Santimami, Santsoena, Sarriena, Periodistas y Mardoena.

Durante estas semanas, se instalarán buzones en la sede del Consistorio y en la oficina de Atención al Ciudadano Gaztelubide, y carpas informativas en distintos puntos para recoger las propuestas. Además se habilitará un canal online en la web municipal. Todas las personas mayores de 16 años que tengan alguna relación con el municipio podrán enviar sus aportaciones.

Una vez analizadas las sugerencias, el Gobierno local valorará su viabilidad técnica y económica para ejecutar el mayor número posible de mejoras. El proceso se completará con una segunda etapa en los tres últimos meses de 2026, que llegará a los barrios restantes.

Los resultados y compromisos que surjan se compartirán directamente con el vecindario a través del programa 'Alkatearekin Partekatzen'. Una serie de encuentros en los que el propio alcalde devolverá la información sobre las propuestas recibidas con esta iniciativa y el resto de procesos de escucha activa y participación ciudadana, además de informar sobre los avances en el plan de mandato. Estas sesiones se celebrarán en noviembre con citas en Elexalde, Kandela Zubieta, Sabino Arana, Udondo, Txorierri, Lamiako-Txopoeta, y en diciembre será el turno en Pinueta, Iturribide, Mendibile, Artaza y Aldekoena.