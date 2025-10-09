El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Cuerpo frena el anuncio de Díaz de ampliar el permiso por fallecimiento y pide contar con las empresas
En noviembre se compartirá con los vecinos de Sabino Arana los avances de los procesos participativos. J. G.

Leioa recurre a los vecinos para hacer mejoras urgentes en los barrios

El Ayuntamiento pone en marcha un proceso participativo para recoger las necesidades de mantenimiento prioritarias del municipio

Johana Gil

Johana Gil

Leioa

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:43

Comenta

Una baldosa que salpica cuando llueve, una acera en mal estado o una farola que lleva tiempo sin funcionar en Leioa. Son pequeños detalles del ... día a día que marcan la diferencia en la calidad de vida de los vecinos. Para detectar y atender este tipo de necesidades, el Ayuntamiento pondrá en marcha 'Auzoetan', un proceso participativo que recorrerá todos los barrios del municipio para recoger propuestas de mejora directamente de los residentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  4. 4

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes
  5. 5

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  6. 6

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  7. 7

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  8. 8

    Hamás e Israel firman una paz temporal mientras los rehenes son reunidos en puntos seguros de Gaza
  9. 9 El restaurante de Bilbao donde se cocinan unos de los mejores callos del mundo y otras delicias
  10. 10

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian rescata la marca en el proceso concursal de Ternua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Leioa recurre a los vecinos para hacer mejoras urgentes en los barrios

Leioa recurre a los vecinos para hacer mejoras urgentes en los barrios