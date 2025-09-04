El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista exterior del Ayuntamiento de Leioa. El Correo

Leioa ofrece 15 cursos y más de 200 plazas para mejorar la cualificación de desempleados

La oferta abarca desde talleres de atención sanitaria, limpieza, marketing a alimentación saludable y gestión empresarial, entre otros

Leire Pérez

Leire Pérez

Leioa

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:22

El Ayuntamiento de Leioa ha ampliado su oferta formativa dirigida a personas en situación de desempleo o que estén buscando oportunidades para mejorar su situación laboral.Durante los próximos meses, a través de Behargintza, ofrecerá 15 cursos con más de 200 plazas. Según explican portavoces municipales, «el objetivo principal es mejorar su formación o cualificación, así como fomentar el emprendimiento de éstas».

La oferta abarca una amplia gama de ámbitos y especializaciones. De lo más variado. Desde un curso para sacarse el carnet de manipulación de alimentos, reposición y almacenaje utilizando carretilla vertical frontal, hasta varios talleres para mejorar la cualificación y promover la reinserción laboral.De septiembre a junio se impartirá un curso de atención sociosanitaria, entre noviembre y junio se ofertarán conocimientos sobre limpieza de superficies y mobiliarios en edificios y locales con máquina industrial.

En el área administrativa se formará sobre la realización de nóminas y seguros sociales, en otro curso se enseñará a crear y gestionar empresas, en un tercero a adquirir conocimientos sobre gestión empresarial. Además, habrá una formación sobre atención al cliente, alimentación saludable, marketing y redes sociales

Las personas interesadas deben inscribirse previamente, podrán hacerlo desde el lunes, en la sede de Behargintza de Leioa o en la página web www.behargintzaleioa.net.

