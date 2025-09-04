El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Verónica Cortázar, junto a sus hijos, en la urbanización afectada por legionella en Getxo. luis ángel gómez

Un caso de legionella obliga a desinfectar 300 pisos en una urbanización de Getxo

Salud Pública advirtió a la comunidad de la presencia de la bacteria después de que una vecina fuese hospitalizada

Leire Pérez

Leire Pérez

Getxo

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:57

Un brote de legionella ha obligado a una urbanización de 300 viviendas en Getxo, conocida como el 'polígono blanco' por el color de sus fachadas, ... a realizar una «limpieza urgente» y desinfectar los circuitos de agua caliente, después de que una de vecina fuera hospitalizada al contagiarse por la bacteria. Todos los bloques comparten la caldera.

