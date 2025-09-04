Un caso de legionella obliga a desinfectar 300 pisos en una urbanización de Getxo

Un brote de legionella ha obligado a una urbanización de 300 viviendas en Getxo, conocida como el 'polígono blanco' por el color de sus fachadas, ... a realizar una «limpieza urgente» y desinfectar los circuitos de agua caliente, después de que una de vecina fuera hospitalizada al contagiarse por la bacteria. Todos los bloques comparten la caldera.

La alarma saltó la semana pasada cuando el departamento de Salud Pública del Gobierno vasco contactó con el administrador de fincas para informarle de que una «mujer de edad avanzada y con patologías previas había dado positivo», según ha podido saber EL CORREO. La señora empeoró de su estado de salud y al ser ingresada en el hospital de Urduliz – donde continúa– los médicos llevaron a cabo las pruebas.

Comenzó la investigación para saber dónde y cómo podía haberse contagiado. La forma más común de transmisión es la inhalación de las partículas que se generan en el aire, a través de aerosoles. El contagio es similar, por ejemplo, al covid u otro tipo de enfermedades respiratorias. De hecho, esta bacteria puede acarrear la fiebre de Pontiac, una especie de gripe que es la forma más leve de infección, pero también terminar de neumonía y ser más grave sus consecuencias.

Desde el Departamento de Salud Pública explican que «el agua es potable, no hay un brote, lo que se considera cuando hay dos personas o más infectadas». «Estos casos suelen aparecer de forma esporádica, no es nada fuera de lo normal» aseguran. Aunque la legislación no obliga a llevar a cabo tareas de prevención a las comunidades privadas, sí lo hace con los edificios de uso público, insisten en que desde el Gobierno vasco «se suele recomendar hacer la limpieza y la desinfección química en circuitos de agua caliente».

La administradora de fincas apuntó ayer que es el «primer caso en los cuarenta y cinco años de la urbanización». El mismo día que tuvieron constancia de la infección colocaron carteles en los diferentes portales. Alertaron del positivo y de que tras un informe del departamento de Sanidad del Gobierno vasco se iba a ejecutar la desinfección. «Echamos en falta precisamente que no haya un protocolo para las viviendas», comentan.

Agua caliente

Desde que se anunciase la infección los vecinos han tenido que ducharse y fregar, por ejemplo, con agua fría. De hacerlo con caliente debían retirar los cabezales de difusores, las cebolletas de los grifos, para que el chorro cayese directamente de la tubería. Así no generaba aerosoles.

Aunque las comunidades de propietarios y viviendas no están sometidas a un control exhaustivo, lo cierto es que cuando aparece la bacteria deben cumplir los procedimientos para eliminarla, que sí están indicados en el Real Decreto 865/2003. En la urbanización de Getxo ayer comenzó la sustitución de las 12 llaves de paso que controlan el paso del agua para poder acceder a todos los ramales. La comunidad deberá instalar termómetros en las tuberías de retorno además de registros. Mientras se acometen las obras los vecinos no podrán hacer servicio del agua caliente.

Una vez concluida la desinfección de la caldera y las tuberías, que es la parte más delicada e importante, las tareas se trasladarán al interior de los edificios. Casa a casa. Primero, el viernes se procederá a limpiar los pisos del número 20 y 22. Luego se continuará por el resto. A lo largo de esta semana se enviará una circular a cada bloque explicando el día exacto de la intervención. La empresa estará en cada uno de los hogares 30 minutos y deberá acceder en dos ocasiones para erradicar completamente el 'bicho'.

Expertos sostienen que la legionella está en «multitud» de conductos y sistemas de agua, en torres de refrigeración de aire acondicionado y condensadores. La mayoría de las veces no trascienden los casos porque no conllevan consecuencias graves. Se complica cuando las personas que lo contraen tienen antecedentes pulmonares, enfermedades previas o las defensas bajas, como ha sucedido en esta ocasión. «Por debajo de 20ºC está latente, entre 20 y 50 se reproduce y por encima de 60ºC muere, hay casos de los que no se llega ni a saber el foco», relata Imanol Díaz de la empresa Biotik, especializada en estos trabajos.

«Preocupación»

Entre la preocupación y la resignación. El millar de vecinos del 'polígono blanco' de Getxo ha pasado de sentir «miedo» por lo que suponía la detección de la legionella, a idear fórmulas para asearse sin agua caliente o hacerlo de forma segura. Desde ir a casa de familiares a ducharse en el «gimnasio». «Al principio fue un fastidio, nos asustamos un poco, sonó chocante porque aquí no suele pasar», reconoció ayer Verónica Cortázar. Es una de las vecinas que ha optado por darse una ducha rápida después de hacer deporte. Madre de tres niños retira con ellos los cabezales de los difusores. «Mi marido se baña también así y nos han dicho que es potable, lo peor va a ser estos dos días que no tendremos agua caliente» comentó.

María hace parecido. «Los platos se pueden lavar bien, la mayor faena es ducharse, yo voy al box y los niños a casa de mis padres», detalló ayer con cara de fastidio. «Al principio asusta un poco, pero es cierto que únicamente una persona se ha contagiado. Nos dijeron que se había detectado en el número 20-22 y en la medida que pudiéramos no usásemos el agua caliente, un día después que no había problema, pero con cuidado con las duchas porque se expande por el aire y al abrir el grifo es cuando te vienen todas las partículas y hay riesgo de ingerirlas. Hoy –por ayer y hoy–no tenemos agua caliente, ya nos lo avisaron, nos han dicho todo, estamos muy bien informados, nos han comentado todo a través de carteles en los portales», relató otra de las vecinas.

«El problema grave sería no tener agua, pero nos arreglamos. Para el que tiene niños es más complicado, sobre todo puede ser engorroso para un bebé, pero bueno tampoco pasa nada porque estén dos días sin bañarse. Es más, antiguamente la gente se aseaba por partes y, si no, pues hay más opciones, se puede ir a casa de un familiar. Te vas y te das una ducha y vuelves», se mostró conformista Lourdes Uriarte.

En su opinión, después de esto «deberíamos pensar en hacer una vez al año una desinfección, como hacen en otras urbanizaciones, aunque no sea obligatoria, porque este circuito es grande».