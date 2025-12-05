El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El área de vivienda experimentará uno de los mayores incrementos, con una subida del 82%. E. C.

Gorliz impulsará la emancipación juvenil y el euskera en sus cuentas de 10,47 millones para 2026

La partida de vivienda crece un 82% y el Ayuntamiento pondrá en marcha una oficina para buscar soluciones a la escasez de pisos

Johana Gil

Johana Gil

Gorliz

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:46

Comenta

El municipio de Gorliz encara el próximo año con un presupuesto que asciende a 10,47 millones de euros. Las cuentas, que suponen 8,55% ... más que las de este ejercicio, han salido adelante con los votos de Gorliz Bizirik –formación que gobierna– y el PNV, mientras que EH Bildu votó en contra.

