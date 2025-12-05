Gorliz impulsará la emancipación juvenil y el euskera en sus cuentas de 10,47 millones para 2026

El municipio de Gorliz encara el próximo año con un presupuesto que asciende a 10,47 millones de euros. Las cuentas, que suponen 8,55% ... más que las de este ejercicio, han salido adelante con los votos de Gorliz Bizirik –formación que gobierna– y el PNV, mientras que EH Bildu votó en contra.

La partida se destinará principalmente al área de vivienda, que experimentará uno de los mayores incrementos, con una subida del 82%. El Consistorio trabaja en la creación de una oficina para buscar soluciones al difícil acceso a un piso, y destinará 36.000 euros a ayudas a la emancipación. Otro de los ejes es la mejora del espacio público. La inversión en vías públicas crece un 7,55% y se reservan más de 400.000 euros para la renovación de mobiliario urbano, así como la rehabilitación de parques y jardines.

Por su parte, las políticas sociales ganan peso. Se pondrá en marcha el programa Etxean Eroso, con 30.000 euros para hacer obras de accesibilidad en hogares de personas mayores, con discapacidad o vulnerables. Además, se reforzará el servicio de orientación a la actividad física. Otra de las prioridades para el municipio será el impulso del euskera. Para ello se diversificarán las actividades durante todo el año y la partida para cursos culturales pasa de 30.000 a 50.000 euros.

En el capítulo de ingresos, la aportación del Udalkutxa volverá a ser clave, con 5,72 millones. También se prevé recaudar 399.000 euros por nuevas licencias urbanísticas y 3,86 millones a través de impuestos municipales como el IBI y las plusvalías.