Gorliz abre nuevos espacios infantiles para compartir en familia

El municipio estrena un txikigune y renueva la ludoteca con recursos adaptados para los menores

Johana Gil

Johana Gil

Gorliz

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:55

Las familias de Gorliz consiguen un nuevo espacio para compartir. El txikigune ya ha abierto sus puertas junto a la renovada ludoteca municipal. Ambos servicios estarán ubicados en el mismo edificio, aunque en zonas diferenciadas, y buscan ofrecer a los menores recursos adaptados a cada etapa.

El primero de ellos, destinado a menores de entre 0 y 3 años, está concebido como un lugar cubierto y seguro donde los más pequeños pueden jugar y desarrollarse acompañados de un adulto. Aunque la persona es responsable durante la estancia, la sala está equipada con materiales didácticos que favorecen la diversión en un entorno tranquilo y adecuado para esa franja de edad. Abrirá de lunes a jueves, en horario de mañana (de 10.00 a 13.00) y de tarde (de 16.15 a 20.15).

La ludoteca, por su parte, amplía su horario de atención y funcionará también de lunes a jueves por las tardes, de 16.15 a 20.15. Aunque mantiene su ubicación, el espacio ha sido completamente renovado y contará con nuevo material didáctico. Esta medida se suma al traslado de sede del Gazteleku, que ahora se ubica en la calle Eloisa Artaza. La atención allí también se ha modificado «según las necesidades de los jóvenes» y abrirá los viernes, sábados y domingos, de 17.30 a 20.30.

«Estas iniciativas responden a las necesidades detectadas en materia de conciliación y buscan reforzar un modelo de ocio educativo, de calidad y en euskera, que se adapte a las distintas etapas de la infancia y adolescencia», señalan portavoces municipales.

