Getxo solicita soterrar el metro en Bidezabal ante el incremento del ruido

«Somos los grandes olvidados, en el resto de Algorta las vías del metro están soterradas y en Bidezabal ¿por qué no?. Nos engañaron y luego vienen diciendo que no hay dinero para obras, pero para otras cosas sí que hay. Esto es una sinvergüencería, ... somos varios bloques y nos hemos quejado muchas veces», lamenta un vecino del número 7 de la calle Beato Domigo Iturrate. Elincremento «de ruido y las vibraciones» que genera el suburbano es un quebradero de cabeza para los residentes de esta zona getxotarra. En los últimos años ha ido a más al incrementarse el número de vagones por cada unidad e instalarse un infraestructra en las vías para que los trenes puedan dar la vuelta.

El Ararteko ya reclamó el año pasado al Consorcio de Transportes de Bizkaia precisamente que tomase las «medidas oportunas» para solucionar las afecciones. «Encajaron la estación como pudieron. Es verdad que desde el centro hasta Ibarbengoa había que poner una parada, había mucha distancia, y si el ruido al principio molestaba, ahora es insoportable», señala Pilar, otra residente. «Por la noche en cuanto hace calor no podemos dormir con las ventanas abiertas... Entre los pitidos que pegan y las reparaciones es horrible», comenta. «Igual están quince días seguidos haciendo ruidos en las vías, no sabemos qué están haciendo, pero es espantoso. De este tramo nadie se preocupa, estamos dejados de la mano de Dios, no podemos pegar ojo en toda la noche y a nadie le preocupamos», comenta Mari Carmen Peña, otra getxotarra.

Petición formal de la alcaldesa

Alrededor de medio millar de personas viven cerca del suburbano en Getxo. Más de una decena de bloques están pegados a la catenaria en Bidezabal.Un grupo de residentes en dos de los edificios más cercanos a la estación solicitaron el año pasado amparo al Defensor del Pueblo nasco, ante la falta de respuestas. Requirieron medidas ante Manu Lezertua para paliar las molestias derivadas de la «contaminación acústica» porque, según denunciaron, les era «imposible un adecuado descanso» en los domicilios.

El Ayuntamiento se hizo eco del malestar de sus vecinos y movió ficha en noviembre, aunque ha trascendido ahora. La alcaldesa, Amaia Agirre, remitió una petición formal de soterramiento de la línea de metro que atraviesa Getxo. Argumentó las «consecuencias positivas que tendrá esta actuación en todo el trazado del ferrocarril metropolitano en el municipio».

El Consorcio de Transportes de Bizkaia no aclara que soterrará el tramo, pero asegura que «estamos trabajando». «Tenemos unos objetivos de calidad acústica y más allá de que nos inste el Ararteko pensábamos actuar. Hay que decidir cuál será el proyecto que vamos a realizar, la mejor solución y más factible, y la haremos de la mano de los vecinos», señalaron. El organismo ha aprobado recientemente mapas de ruido y planes de acción para mitigar los trastornos.