Getxo reserva 16 millones para indemnizaciones por impedir construir en Azkorri

Evitar la construcción de casi un millar de viviendas en la zona de Azkorri se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento ... de Getxo. Tres promotoras reclaman unos 40 millones de euros por quitarles los derechos edificatorios que recogía el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2001. La normativa antigua dejará de estar en vigor cuando se ratifique de forma definitiva el nuevo planeamiento, aprobado provisionalmente en 2024 (falta la definitiva) y que convierte el sector de Azkorri en rural no urbanizable, impidiendo por lo tanto construir.

Para el desarrollo de la zona había además un plan parcial que no terminó de desarrollarse porque el Consistorio no aceptó los proyectos al considerar que tenían errores. El tiempo se echó encima, es una de las cosas que recriminan las constructoras al Consistorio, porque, por un lado, las licencias se paralizaron dos años, y por el otro, el Ayuntamiento tardó en adaptar sus normas a la Ley del Suelo.

Por si las cosas se tuercen y los tribunales dan la razón a las constructoras, las arcas municipales han reservado una partida 16 millones para hacer frente a posibles indemnizaciones. Es un dinero que una vez terminen los procedimientos judiciales, y si la institución local no pierde, podrá ser utilizado por el Ejecutivo local, en manos de PNV y PSE, para otras actuaciones.

Hasta ahora, la Administración local ha impuesto sus criterios a dos de las empresas demandantes. Los jueces han esgrimido varias razones: no acreditan un daño imputable al Consistorio ni consideran que se tardó en adaptar la normativa municipal a la Ley del Suelo, entre otros motivos.

Una tercera, sin embargo, Soto de Azkorri, ha conseguido tras varios procedimientos fallidos sacar ventaja al Consistorio. Ha ganado «parcialmente» el último pleito en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 6 de Bilbao. En esta última demanda requiere 11 millones de euros- el caso está pendiente de recurso de apelación en el Tribunal Superior de Justicia-. La empresa reclama el dinero desembolsado para comprar los terrenos y los intereses.

La constructora presentó en al menos cinco ocasiones un proyecto en los despachos municipales, pero no logró validarlo. En esta última reclamación patrimonial requiere una indemnización porque tenía previsto construir 896 viviendas con las que esperaba embolsarse 293 millones de euros y con el nuevo PGOU no será posible. Se agarra para ello a un dictamen del Supremo de octubre de 2017 que falla a su favor.

La institución lleva años litigando en los tribunales después de que la Junta de Gobierno Local denegase la aprobación del plan parcial de Azkorri con el que se iba a edificar un sector pendiente de desarrollar desde el PGOU de 2001. El concejal de Urbanismo, Álvaro González, explicó que dos de las tres causas son de momento favorables a las arcas municipales. «Los jueces han tenido en cuenta que el PGOU está en tramitación y asumiremos la responsabilidad con la aprobación del plan», afirmó el edil. «Una de las causas, que de momento ganamos, está en recurso de casación y pendiente de sentencia del Tribunal Superior; mientras que en el otro caso, el Contencioso Administrativo ha rechazado también la reclamación, pero la otra parte ha apelado al TSJPV».

«Estamos reservando este dinero por prudencia, ante la posibilidad de tener que hacer frente a un futuro gasto. Nos obliga a ello el plan general de contabilidad, pero no es una cuenta de gasto. Hemos dotado el 40% del gasto de estos posibles litigios, de la reclamación total que sería, pero no afecta al presupuesto ni a gastos monetarios», añadió el responsable de Disciplina Urbanística, Iñigo Urkitza en respuesta a EH Bildu. «Como viene haciendo históricamente con los diferentes PGOU, el equipo de gobierno ha actuado mal no siendo transparente. La previsión de dinero demuestra una posibilidad de indemnización muy alta por no hacer las cosas bien y solo nos salvaría de pagar aprobar el plan con prisas», aseguró Mikel Bildosola.

Desde el PP, Eduardo Andrade pregunta si el Ayuntamiento está preparado para pagar tal cuantía y si alguien va a asumir «responsabilidades» por lo sucedido.