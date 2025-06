Getxo renovará el próximo año las rampas de Salsidu tras meses de averías

Leire Pérez Getxo Martes, 3 de junio 2025, 17:38 Comenta Compartir

Si las rampas de Bidezabal se han convertido en un verdadero quebradero de cabeza para los vecinos de Algorta, las de Salsidu no se quedan atrás. Puestas en marcha hace dieciocho años llevan tiempo dando problemas. Las cintas están averiadas desde «hace meses». «Únicamente uno de los nueve tramos funciona correctamente», según denuncian los vecinos.

El Ayuntamiento trabaja en la redacción del contrato de la licitación que renovará por completo la infraestructura.De igual forma que se está haciendo con las rampas próximas al ambulatorio. A comienzos de mayo, el personal de mantenimiento comenzó a realizado un «análisis del estado y un diagnóstico». Según reconoció la concejala de Infraestructuras, Obras y Servicios, JanireOcio, «en varias de ellas existen deficiencias estructurales y de funcionamiento, lo que repercute en la operatividad y en que no puedan arrancar». La institución local quiere conocer la «responsabilidad» que tiene la anterior empresa de mantenimiento en el «deteriorado estado» de la infraestructura.

«Esto es un desastre, llevamos así más de un año, cuando no se estropea una lo hace la otra, no nos queda más que subir andando», lamentó ayer por la mañana Iñaki Llona. «Empezamos a pensar que no las arreglan porque las van a cambiar de forma definitiva, no tiene ningún tipo de sentido sino. Antes se averiaban y al menos venían los técnicos, aunque tampoco es que sirviese de mucho porque se volvían a estropear, pero ya ni eso, así que no veo otra explicación», comentó Arantxa Pelayo, residente en la zona desde casi tres décadas. «Es un tema gordo porque Getxo está muy envejecido y dejado, la cuesta es un lastre para nosotros», añadió Pilar.

Bidezabal

Para poder utilizar de forma completa las rampas deSalsidu habrá que esperar al menos al año que viene, cuando se prevé licitar. No se acometerán hasta que no se termine la obra de Bidezabal. La estimación del Ayuntamiento es que«después de verano» estén en funcionamiento los cuatro tramos ubicados junto a la boca del metro y ambulatorio. Una vez se ha sustituido las partes más altas, la 3 y 4, con un coste de 462.000 euros, se afrontará la renovación de la 1 y 2 con otros 600.000 euros. Ambas actuaciones fueron pactadas por parte del Ejecutivo local, en manos de PNV y PSE, con el PP dentro del pacto de presupuestos.

Desde EH Bildu solicitaron que se aclare a los vecinos de Salsidu «cuándo funcionarán». «La gente necesita saber los plazos reales. Decirles que se tardará un año y pico o lo que sea», afirmaron. «Lo haremos nada más que lo sepamos», contestó Ocio.